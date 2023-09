Basket, l’Italia sfiderà gli USA ai quarti di finale. Da Banchero a Edwards: tutte le stelle dei favoriti per l’oro

Peggio di così, forse, non poteva andare: l’Italia (vincitrice del Girone I) dovrà sfidare gli Stati Uniti (secondi nel Gruppo J), ovvero i principali favoriti per l’oro, nei quarti di finale ai Mondiali 2023 di basket che si stanno svolgendo tra Filippine, Indonesia e Giappone. È questa la conseguenza della sconfitta a sorpresa della squadra a stelle e strisce contro la Lituania nell’ultima giornata della fase a gironi.

Il team USA, che arriverà alla partita contro l’Italia dopo quattro vittorie e una sconfitta (proprio come i ragazzi di Gianmarco Pozzecco), può ovviamente contare su un roster da paura e composto completamente da giocatori di NBA. La stella più in forma si chiama Anthony Edwards: il classe 2001 di proprietà dei Minnesota Timberwolves si è messo decisamente in luce nelle prime cinque partite di questi Mondiali e ha chiuso questa prima parte (quella dedicata alle due fasi a gironi) con una media superiore ai 20 punti a partita (da segnalare i 35 punti messi a referto oggi contro la Lituania).

Ovviamente martedì, ovvero il giorno dei quarti di finale, Edward sarà in buonissima compagnia. Ad affiancarlo ci saranno infatti giocatori di grandissima qualità come la guardia dei Los Angeles Lakers Austin Reaves (10,8 punti di media a partita in questa rassegna iridata), il playmaker dei New York Knicks Jalen Brunson (10,2) e il classe 2002 degli Orlando Magic Paolo Banchero, che dopo aver scelto gli Stati Uniti (dicendo dunque no all’Italia) sta viaggiando su una media di 10,2 punti a partita per questi Mondiali.

Purtroppo per l’Italia le minacce non finiscono qui, perché anche Mikal Bridges (Brooklyn Nets), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) e Bobby Portis Jr. (Milwaukee Bucks) sono elementi che potranno mettere in seria difficoltà la retroguardia azzurra con la loro grande classe. Infine, saranno della partita anche Josh Hart (New York Knicks), Cameron Johnson (Brooklyn Nets) e Walker Kessler (Utah Jazz).

Dopo aver fatto tutte queste presentazioni, ora non resta che aspettare fino a martedì (palla a due alle ore 14:40) per scoprire come andrà realmente la partita tra USA e Italia. Ovviamente i ragazzi di Steve Kerr partiranno super favoriti, ma attenzione agli azzurri, che, se in giornata, potranno provare a mettere i bastoni tra le ruote a Banchero e compagni.

Foto: fiba