Volley femminile, un’Italia senza mordente viene demolita dall’Olanda e chiude gli Europei fuori dal podio

L’Italia ha non ha raggiunto nemmeno quello che era ritenuto l’obiettivo minimo agli Europei 2023 di volley femminile: la medaglia di bronzo si è rivelata una chimera per la nostra Nazionale, che a Bruxelles (Belgio) è stata battuta dall’Olanda con uno schiacciante 3-0 (25-23; 28-26; 25-20). Le azzurre avevano perso la semifinale contro la Turchia al tie-break dopo essere state avanti per 2-1 e 18-14, ma nella finale per il terzo posto non hanno mai offerto un gioco convincente e hanno capitolato malamente al cospetto delle tulipane, che in semifinale avevano perso per 3-1 contro la Serbia.

L’Italia resta giù dal podio della rassegna continentale dopo il bronzo del 2019 e il trionfo del 2021. Il risultato è amaro e decisamente deludente, anche perché a questa manifestazione erano presenti soltanto quattro formazioni di caratura rilevante e alla resa dei conti il sestetto tricolore è stato purtroppo il peggiore. Bisognerà ripartire da questo quarto posto, giunto dopo il bronzo ai Mondiali dello scorso anno (pesantissimo ko nella semifinale contro il Brasile), e andrà analizzata attentamente la situazione tecnica, agonistica e caratteriale all’interno del gruppo: la sensazione è che ci siano tante fratture e che gli ottimi talenti a disposizione non riescano a rendere al massimo.

Il CT Davide Mazzanti ha deciso di lasciare a casa grandi veterane come Monica De Gennaro (ancora oggi il miglior libero al mondo), Cristina Chirichella e Caterina Bosetti, poi ha optato per schierare Ekaterina Antropova come opposto titolare e ha nei fatti limitato Paola Egonu a un ruolo marginale. Scelte discutibili e che ora andranno processate: il Commissario Tecnico ha mantenuto coerenza nella sua linea di pensiero, che però si è rivelata infruttuosa ed insufficiente: nei fatti la nostra Nazionale è l’ultima nell’Europa pallavolistica che conta. L’Italia tornerà in campo tra un paio di settimane per disputare il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024: l’auspicio è a che a Lodz (Polonia) si possa invertire la rotta e agguantare uno dei due pass in palio per i Giochi.

L’Italia non ha avuto mordente, apparendo in crisi totale dopo il ko di venerdì pomeriggio. Mancava quasi il guizzo per puntare al podio, mentre l’Olanda di Felix Koslowski è apparsa decisamente più in palla. La migliore in campo è stata la schiacciatrice Elena Pietrini (18 punti), l’opposto Ekaterina Antropova ha messo a segno 15 punti, doppia cifra per la centrale Marina Lubian (10). Paola Egonu è subentrata nel corso dei tre set, ma non poteva inventarsi particolari numeri (3). Cinque punti per la centrale Anna Danesi, 2 per la regista Alessia Orro, 4 per il martello Miriam Sylla. Dall’altra parte della rete le migliori sono state Nika Daalderop (17), Marrit Jasper (13), Indy Baijens (12) e Celeste Plak (11).

Foto: LiveMedia/Valerio Origo