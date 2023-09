Basket, Italia ancora in corsa per le Olimpiadi ai Mondiali. Le extra-europee potrebbero garantire una doppia chance?

L’Italbasket completa l’impresa ai Mondiali 2023 battendo il Porto Rico e centrando così il pass per i quarti di finale! Gli Azzurri ora attendono di conoscere l’avversaria del match previsto martedì 5 settembre, che sarà una tra gli Stati Uniti e la Lituania in base all’esito dello scontro diretto in programma quest’oggi alle 14:40 italiane. L’essere tra le migliori otto Nazionali del Mondo ci mantiene ancora in corsa per un posto alle Olimpiadi di Parigi 2024, nonostante la compagine del Bel Paese sia già certa di poter disputare il Preolimpico: andiamo a spiegare brevemente perché.

Dal Mondiale attualmente in svolgimento in Asia sono otto i pass in palio per la rassegna a Cinque Cerchi in base ai migliori piazzamenti: due per l’America, due per l’Europa, due per l’Asia ed uno rispettivamente per Africa ed Oceania. La Francia è già qualificata in quanto Paese organizzatore, mentre Giappone, Australia e Sud Sudan si sono guadagnate la partecipazione a Parigi 2024 grazie al loro percorso nella kermesse iridata.

Per quanto riguarda gli altri Continenti – Europa ed America – la situazione è ancora molto incerta, con diverse Nazionali ancora in corsa per i quattro posti ancora disponibili nel torneo asiatico: Canada, Brasile, Repubblica Dominicana ed USA sul fronte americano; Germania, Spagna, Slovenia, Serbia, Lettonia, Lituania ed appunto Italia per il fronte europeo. Molto dipenderà sicuramente dall’esito delle partite odierne che decreteranno gli abbinamenti dei quarti di finale, ma gli Azzurri potrebbero essere aiutati molto dalle squadre extra-europee: in caso di mancato accesso tra le migliori otto della Lettonia o della Spagna Campione del Mondo in carica a favore di Canada e Brasile, ad esempio, si ridurrebbe già notevolmente la lista delle contendenti per il Mondiale ma anche in ottica Parigi 2024.

Va da sé che molto dipenderà ovviamente dai risultati che arriveranno man mano in queste ore, con la possibile sorpresa delle Repubblica Dominicana che in caso di vittoria sulla Serbia passerebbe ai quarti di finale relegando gli Azzurri al secondo posto e quindi ad un quasi certo incrocio con gli Stati Uniti anziché contro la Lituania – ma lo scopriremo soltanto più tardi. Da tenere in considerazione anche il percorso di Germania e Slovenia, con una delle due che oggi dovrà subire la prima sconfitta della rassegna asiatica (Girone K, Okinawa). Infine, rimane in piedi anche un’altra possibile combinazione che potrebbe mantenere aperto il discorso Parigi 2024 per l’Italbasket: qualora in semifinale tre delle quattro Nazionali non siano del ‘Vecchio Continente’ – Canada, Brasile ed USA, quindi – a quel punto il pass olimpico per l’Europa verrebbe assegnato alla squadra classificatasi al quinto posto complessivo.

La qualificazione ai quarti di finale ha quindi un peso specifico di notevole importanza per gli Azzurri, perché oltre a centrare un obiettivo che mancava da un quarto di secolo (dal lontano 1998) ci consente di essere ancora in corsa per le Olimpiadi di Parigi 2024 senza passare dal Preolimpico – che saremmo già certi di disputare, grazie all’accesso alla seconda fase del Mondiale 2023. Molto dipenderà come detto dai piazzamenti delle altre Nazionali ancora in lizza, ma in caso di ‘aiuto’ da parte delle compagini extra-europee il traguardo del torneo a Cinque Cerchi non è poi così lontano…

Foto: fiba.basketball