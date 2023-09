Basket, quando inizia la stagione dei club? Tutte le date per Serie A, Eurolega e competizioni internazionali

Siamo ormai pronti a rivedere il basket di club dare l’avvio alle proprie operazioni. Tutto sia in campo maschile che in campo femminile: competizioni nazionali e continentali, trasferte di vario genere e possibilità di andare a trovarsi alle vette più alte come nei momenti più difficili. Tutti i sapori si scopriranno nell’annata 2023-2024, di cui andiamo a descrivere i connotati in termini di date.

UOMINI

SUPERCOPPA ITALIANA

Si giocherà questo fine settimana, il 23 e 24 settembre al PalaLeonessa di Brescia. Semifinali tra Olimpia Milano e Virtus Bologna sabato 23 alle 18:00 e tra Tortona e Brescia alle 20:45, finale il giorno successivo alle 18:00.

SERIE A

La regular season inizierà sabato 30 settembre, con Trento-Cremona che assume il vero e proprio ruolo di opening game. In generale, si apre domenica 1° ottobre, salvo che per Varese-Pistoia e Brindisi-Reggio Emilia, delle quali vedremo tra poco il motivo del posticipo al 4 ottobre. In generale, si giocherà quasi ogni settimana se non per due consecutive a febbraio, tra Coppa Italia e pausa per la Nazionale. La chiusura della stagione regolare è prevista per il 5 maggio 2024. Per le date dei playoff dovremo aspettare ancora a lungo, anche in ragione dell’andamento delle italiane nelle competizioni europee.

COPPA ITALIA

Le Final Eight si terranno dal 14 al 18 febbraio al Pala Alpitour di Torino, il palasport di maggiori dimensioni in Italia. Confermato il format degli ultimi anni: quarti di mercoledì e giovedì, semifinale di sabato e finale alla domenica. La novità importante è l’accorpamento con l’omologa competizione femminile.

EUROLEGA

La stagione regolare prenderà il via giovedì 5 ottobre, e sarà il giorno di esordio per la Virtus Bologna contro lo Zalgiris Kaunas. Per quanto riguarda Milano, invece, debutto il 6 a Istanbul contro il Fenerbahce. I derby si giocheranno il 14 novembre a Bologna e il 5 aprile 2024 al Forum di Assago; ultima giornata prevista per l’11 e il 12 aprile. La novità è rappresentata dall’introduzione dei play-in sul modello NBA: settima contro ottava, chi perde gioca con la vincente del nona contro decima, la vincente del primo confronto e quella del secondo entrano nei playoff. Final Four a Berlino il 24 e 26 maggio.

EUROCUP

Sono due le italiane in gara in quest’occasione, Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trento. La regular season, in questo caso, prenderà il via tra martedì 3 e giovedì 5 ottobre (un solo incontro). Confermato il format da due gironi per 10 squadre, ma alla chiusura del 6-7 febbraio 2024 (18° turno) stavolta ci saranno solo le prime sei alla fase a eliminazione diretta. Prime e seconde già ai quarti, le altre si giocano gli ottavi. Proprio ottavi e quarti si disputeranno in gara secca, semifinali e finale al meglio delle tre e non si andrà oltre il 17 aprile.

CHAMPIONS LEAGUE

La prima delle due coppe FIBA potrebbe vedere al via due squadre italiane come quattro. A Sassari e alla debuttante Tortona, infatti, potrebbero aggiungersi Varese e Brindisi, qualora una delle due superasse la qualificazione della settimana che va dal 27 settembre al 1° ottobre. Non tutte e due saliranno, però, perché sono nello stesso tabellone di accesso alla competizione. Per il resto, stagione regolare che durerà fino al 20 dicembre, prima di passare al play-in che coinvolgerà seconde e terze dei raggruppamenti. La seconda fase, poi, ancora con dei gironi porterà a quarti, semifinali e finale (Final Four) che si chiuderanno a maggio.

FIBA EUROPE CUP

Al momento non c’è nessuna italiana, e resta da vedere se le parole di chi aveva ipotizzato di entrarci lo farà. In ogni caso, qualificazioni dal 2 al 5 ottobre, stagione regolare dal 18 ottobre al 7 febbraio, quarti, semifinali e finale su base andata-ritorno andranno in scena tra marzo e aprile con l’ultimo atto il 24 aprile.

DONNE

SUPERCOPPA ITALIANA

Si disputerà anch’essa in questo fine settimana, e precisamente il 22 e 23 settembre con Schio-Sassari e Venezia-Bologna venerdì 22 come semifinali e la finale che, in quel di Pordenone, avrà luogo sabato 23 alle 18:00.

SERIE A1

Regular season al via con l’Opening Day tra 30 settembre e 1° ottobre. La formula fa sì che ci sarà ogni volta una squadra che riposerà. Rimangono ancora da definire con esattezza le date dei playoff scudetto, mentre si sa che la stagione regolare avrà una precisa conclusione, che è quella data da venerdì 24 aprile.

COPPA ITALIA

In questo caso si determina una novità notevole. Non più Final Eight, ma Final Four, e disputa nella stessa sede della competizione maschile. Cioè Torino. Una sinergia vera e propria, che intende dare i propri frutti nel futuro prossimo. Sarà da verificare se questo servirà da volano.

EUROLEGA

Format classico con qualificazioni (senza italiane) e poi regular season: Schio debutterà nello stesso giorno di Bologna, il 4 ottobre; si chiuderà il 30 gennaio. I quarti di finale si snoderanno al meglio delle due su tre il 21 e 28 febbraio ed il 6 marzo, salvo variazioni nell’ordine del singolo giorno, mentre per le Final Four sono programmate per il 12 e 14 aprile.

EUROCUP

Con un Qualification Round a settembre che non interessa le italiane al via, che sono Venezia e Sassari, il via è previsto dal 12 ottobre al 30 novembre con la regular season. Poi ci sono le date delle fasi a eliminazione diretta: prio turno il 14 e 21 dicembre, ottavi l’11 e 18 gennaio, quarti il 22 e 29 febbraio, semifinali il 7 e 14 marzo, finale il 3 e 10 aprile. Tutto sempre nel nome dell’andata e ritorno.

Credit: Ciamillo