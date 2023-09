Basket, Champions League 2023-2024: Varese e Brindisi cominciano il loro cammino europeo

Comincia l’avventura europea per le squadre italiane. Le prime a scendere in campo saranno la Openjobmetis Varese e la Happy Casa Brindisi, impegnate da domani nel torneo preliminare di qualificazione alla prossima Basketball Champions League. Entrambe le formazioni sono state inserite nel gruppo 2 e quindi solo una delle due potrà alla fine conquistare il pass che permette di partecipare alla prima fase della competizione organizzata dalla FIBA.

La fase preliminare, infatti, vedrà la presenza di tre raggruppamenti (Varese e Brindisi come detto sono presenti nel gurppo 2) che determineranno le ultime tre squadre che accederanno alla regular season, dove l’Italia ha già la certezza di contare su due squadre, la Bertram Tortona (esordio assoluto in campo europeo) e la Dinamo Sassari. Si gioca a Belek in Turchia, con i quarti di finale in programma domani, poi successivamente semifinali e la finale che si terrà l’1 Ottobre, con le due squadre italiane che potrebbero incrociarsi solo nell’ultimo atto.

A scendere in campo per prima sarà la Openjobmetis Varese (palla a due alle ore 15.30), che affronterà i serbi dell’FMP Soccerbet Belgrado, squadra finalista dell’ultimo campionato serbo, dove ha perso poi nell’ultimo atto contro la Stella Rossa. Partita davvero molto complicata per i lombardi, che punteranno sulla stella del loro mercato estivo, il centro ex NBA Willie Cauley-Stein

Alle 18.00, invece, toccherà alla Happy Casa Brindisi, che se la vedrà con i rumeni del CSM-CSU Oradea, formazione che ha un buona conoscenza delle competizioni europee (terza nella FIBA Europe Cup 2021) e che non può essere assolutamente sottovalutata da una Brindisi che ha avuto un’importante rivoluzione questa estate e che è al primo impegno ufficiale della stagione.

Credit Ciamillo