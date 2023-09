L’Italia concede il bis agli Europei femminili di basket 3×3. Le Azzurre, dopo aver piegato la Germania (17-10), sconfiggono anche le padrone di casa di Israele (22-18) centrando così due vittorie in altrettante partite nel girone B che valgono l’accesso ai quarti di finale. Ora Rae Lin D’Alie e compagne rimangono in attesa di conoscere la propria avversaria, che uscirà dal girone C (Lituania, Ungheria, Portogallo).

Sara Madera porta subito in vantaggio l’Italia (1-0), segnando un solo libero poco dopo (2-0). Le israeliane accorciano prontamente (2-1), pareggiando i conti e rimettendo il match in parità (2-2). Spreafico arma il braccio dall’arco e riporta le Azzurre davanti (4-2), mentre Madera aggiorna il massimo vantaggio a +3 (5-2). Reazione immediata delle israeliane che si rifanno sotto (5-4), ma Spreafico alza la parabola e mantiene il break (6-4). Le ragazze tricolore provano a scappare dalla lunetta e con il semi-gancio di Madera (9-4), ma le padrone di casa non mollano e rosicchiano un paio di punti (9-6). Ci pensa Chiara Consolini con la segnatura pesante a respingere l’assalto delle avversarie (11-7) quando si entra negli ultimi 5’ del match. Rae Lin D’Alie va a bersaglio dalla media distanza (12-8), ma Israele rimane in scia (12-9).

Doppia bomba di Madera e Spreafico per il +6 Italia (16-10): ora le Azzurre spingono sull’acceleratore, ma la compagine di casa cerca di rimanere a galla a cronometro fermo sfruttando il bonus falli dell’Italia (17-14). Penetrazione micidiale di Spreafico e +3 (18-15) con due soli minuti rimasti sul cronometro, con Rae Lin D’Alie che emula la compagna poco dopo (19-17). Israele non ci sta e morde ancora le caviglie (19-17), con la giocatrice italo-americana che fa 1/2 dalla lunetta (20-17). Ci pensa Laura Spreafico a mandare il pallone in fondo alla retina per il 22-18 con cui l’Italia concede il bis e si qualifica ai quarti di finale.

Foto: fiba3x3.com