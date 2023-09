Prima vittoria per l’Italia femminile agli Europei di basket 3×3. Le azzurre riescono a trovare un buon debutto sconfiggendo la Germania con il punteggio di 17-10, e andando così subito a posizionarsi bene in chiave qualificazione ai quarti di finale.

Buon inizio da parte delle azzurre, spinte da Madera e Spreafico sul 3-1; Crowder trova però il pari per la Germania. Seguono tre minuti di scarsa vena realizzativa per entrambe le squadre (e una corsa piuttosto rapida verso il bonus di falli).

A quel punto è D’Alie ad orchestrare l’allungo azzurro. Non lo fa tanto con i punti, ma con le idee, quelle che portano prima Carangelo e poi (da oltre l’arco) Madera fino al 10-5. Che, poi, diventa 13-5 perché nel frattempo la difesa tedesca non riesce a trovare alcuna soluzione di fronte a un’Italia superiore in ogni senso.

Il resto dei tre minuti finali è sostanzialmente puro fatto di gestione per le azzurre, che portano a casa la prima (e davvero importante) vittoria; prossimo appuntamento alle 18:45 contro Israele per avere la certezza assoluta di andare avanti.

ITALIA: D’Alie 3, Carangelo, Madera 9, Spreafico 5. GERMANIA: Simon 1, Crowder 4, Greinacher 4, Degbeon 1

Foto: fiba3x3.com