La Serbia diventa Campione d’Europa nel basket 3×3! Al termine di una finale tirata e tosta i balcanici piegano la resistenza della Lituania per 22-20, salendo così sul trono del ‘Vecchio Continente’ dopo aver battuto in semifinale la Lettonia per (21-18).

Pukelis apre le marcature dall’arco (0-2), seguito dalla penetrazione di Dziaugys (0-3). La Serbia accorcia subito con Stojacic (2-3), ma la Nazionale baltica spinge sull’acceleratore e vola a +4 (2-6). Kojic suona la carica dalla lunga distanza (5-7), con il numero 10 che pareggia i conti poco dopo (7-7). L’inerzia del match passa quindi dalla parte dei serbi, che operano il sorpasso grazie a Brankovic (9-7). La Lituania non si da per vinta e rimette il match nuovamente in discussione con due liberi di Dziaugys (11-11), rimettendo nuovamente la freccia con Uzupis (12-13). Un canestro dalla lunetta di Stojacic ed un tiro dalla distanza di Brankovic portano la Serbia davanti (15-13), prendendo il largo con tre punti in fila di Stojacic (19-14). La vittoria sembra oramai vicina, ma la Lituania non ci sta e ricuce lo strappo fino al 20-20. Ci pensa Stojacic con un buzzer-beater a fil di sirena a consegnare il Titolo europeo nelle mani della Serbia col punteggio finale di 22-20!

Nella finalina per il terzo posto la Lettonia supera la Francia per 22-19, salendo così sul podio dietro a Serbia e Lituania grazie ai 16 punti di uno straordinario Lasmanis (per i francesi, invece, 6 punti di Dussoulier).

IL TABELLINO DEL MATCH

SERBIA-LITUANIA 22-20

Serbia: Brankovic 4, Stojacic 11, Barac 1, Kojic 6.

Lituania: Vingelis, Uzupis 5, Pukelis 8, Dziaugys 8.

Foto: fiba3x3.com