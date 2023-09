L’Olanda del basket 3×3 femminile si aggiudica il Titolo di Campione d’Europa 2023! Al torneo continentale in svolgimento in Israele le Oranges prevalgono sulla Spagna nella finalissima per 21-18, dopo aver superato in semifinale il Portogallo (19-13).

Olandesi subito in vantaggio con due liberi di Bettonvill (2-0), con la Spagna che accorcia poco dopo (2-1). La compagine dei Paesi Bassi piazza un doppio break che le porta sul +4 (5-1), ma le Furie Rosse non ci stanno e provano a rimanere in scia (7-5). Camillon dal pitturato pareggia i conti (7-7), ma l’Olanda ritorna subito davanti grazie a Fleuren dall’arco (10-8). La Spagna non vuole far scappare le avversarie e mantiene solo tre lunghezze di svantaggio (15-12), con Gimeno dalla lunetta che accorcia a -2 (17-15). Ancora Gimeno piazza due punti in fila per il nuovo pareggio (18-18), ma due segnature a cronometro fermo di Fleuren ed una penetrazione di Driessen chiudono qui la contesa sul punteggio di 21-18 e decretano la vittoria del Titolo europeo per l’Olanda!

Nella finalina per il terzo posto, invece, la Lituania sconfigge il Portogallo col punteggio di 22-14 e sale così sul podio continentale consolandosi parzialmente dopo il ko rimediato in semifinale contro la Spagna (6 punti equamente divisi tra Nacickaite e Labuckiene).

IL TABELLINO DEL MATCH

OLANDA-SPAGNA 21-18

Olanda: Fleuren 10, Bettonvil 3, Driessen 6, Boonstra 2.

Spagna: Gimeno 11, Ygueravide 4, Camillon 3, Alonso.

Foto: fiba3x3.com