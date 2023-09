Baseball: all’Italia la prima delle due amichevoli pre-Europei in terra ceca

Doppio appuntamento oggi e domani per l’Italia in chiave amichevole prima del debutto agli Europei 2023. Gli azzurri di Mike Piazza, attualmente in Repubblica Ceca e precisamente alla Draci Arena di Brno, hanno disputato contro i padroni di casa un confronto terminato vittoriosamente per 7-1.

Con Gabriele Quattrini partente contro Martin Schneider, l’Italia deve subire nel terzo inning il fuoricampo di Mensik che vale l’1-0 a favore dei cechi. Si tratta, però, dell’unico sussulto dei padroni di casa, perché l’Italia, contro Tomas Ondra, mette in scena una superlativa quarta ripresa.

Doppio di Monello, singoli di Poma, Mercuri e Batista: è questa la sequenza che porta fino al 4-1 a favore della Nazionale azzurra, che poi riesce a gestire con sostanziale tranquillità in ogni fase delle parti difensive degli inning.

Nel nono e ultimo, poi, a dare il colpo definitivo alle speranze ceche ci pensano Sellaroli e Garcia con due fuoricampo consecutivi che significano 6-1. Il 7-1 è a firma Astorri, che sfrutta un errore dell’esterno ceco Chlup per arrivare a chiudere sul 7-1. Domani si replica alle 13:00.

Foto: FIBS / Corrado Benedetti