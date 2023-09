ATP Zhuhai 2023, Khachanov e Korda in semifinale, Norrie scivola con Karatsev

Il torneo ATP di Zhuhai ha i suoi quattro semifinalisti. Giunto alla seconda edizione dopo quella 2019 vinta da Alex De Minaur, i pronostici sono stati rispettato quasi del tutto, con tre dei primi quattro giocatori del seeding arrivati a questo punto.

A partire da Karen Khachanov, il numero uno del tabellone, che ha dovuto sudare non poco per avere ragione di Mackenzie McDonald. Sembrava finita all’inizio della seconda frazione, sotto di un set e di un break, ma il russo è stato bravo a rimettersi in piedi per poi imporsi. Per lui un altro statunitense, Sebastian Korda, che ha spazzato via l’argentino Etcheverry.

La sorpresa è però firmata da Aslan Karatsev: il russo si conferma una vera e propria variabile impazzita sul cemento avendo la meglio su Cameron Norrie, numero 17 al mondo, al termine di un vero e proprio braccio di ferro chiuso con due tiebreak. Per lui ci sarà il giapponese Yoshihito Nishioka, che ha la meglio sul tedesco Jan-Lennart Struff rischiando di riaprirla nel finale ma riprendendo il filo del discorso quando contava.

ATP ZHUHAI 2023, RISULTATI 24 SETTEMBRE

K. Khachanov b. M. McDonald 4-6 6-4 6-4

S. Korda b. T. M. Etcheverry 6-1 6-2

A. Karatsev b. C. Norrie 7-6 7-6

Y. Nishioka b. J-L. Struff 6-4 7-5

Foto: LaPresse