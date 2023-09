ATP Shanghai 2023, quattro italiani iscritti al tabellone principale. C’Ã¨ Sinner, forfait di Berrettini

Dopo una lunga ed estenuante estate sul cemento americano, il circuito ATP è ormai pronto a trasferirsi in Asia nelle prossime settimane per tre tornei 250, due 500 ed un Masters 1000 in attesa di tornare successivamente in Europa per gli eventi indoor di fine stagione. Fari puntati ovviamente sul 1000 di Shanghai, in programma dal 4 al 15 ottobre con main draw a 96 giocatori.

In palio punti fondamentali in ottica qualificazione alle ATP Finals di Torino, con il numero 1 d’Italia ormai sempre più vicino all’obiettivo. Jannik Sinner è attualmente iscritto alla manifestazione cinese dopo aver deciso di rinunciare alla fase a gironi della Coppa Davis (in corso di svolgimento questa settimana all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno) per recuperare appieno dalle fatiche dello swing statunitense.

Purtroppo Matteo Berrettini ha già annunciato il forfait e non potrà essere a Shanghai dopo il brutto infortunio rimediato al primo turno degli US Open, mentre figurano nell’entry list Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi (tutti impegnati in questi giorni a Bologna per la Davis). Pattuglia tricolore che schiera anche Stefano Napolitano e Lorenzo Giustino nel tabellone di qualificazione.

Foto: Lapresse