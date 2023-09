America’s Cup, l’equipaggio di Luna Rossa per le regate preliminari: novitÃ  olimpica tra i timonieri

Luna Rossa torna finalmente in scena. Nel weekend del 15-17 settembre andranno infatti in scena le prime regate preliminari in avvicinamento alla America’s Cup 2024. L’appuntamento è a Vilanova i la Geltrù (Spagna), località non lontana da Barcellona, dove tra un anno si disputerà la competizione sportiva più antica al mondo. Il sodalizio italiano si è allenato alacramente negli ultimi mesi e si ritufferà in acqua per le prime competizioni ufficiali in preparazione alla prossima edizione dell’ambita Coppa America, dopo aver tenuto testa a Team New Zealand nella finale di due anni fa nella baia di Auckland.

Va evidenziato che si regaterà con gli AC40, ovvero i monoscafi One Design (uguali per tutti i team), dotati di foil e capaci anche di superare i 40 nodi di velocità. Questa barca non è quella che si utilizzerà in America’s Cup, dove entreranno in gioco gli AC75, realizzati in autonomia da ogni squadra e dunque con evidenti differenze tra loro (nel rispetto dei dettami imposti dal regolamento). Quanto accadrà in queste prime uscite non fornirà dunque informazioni sull’avanzamento progettuale o sullo sviluppo tecnologico che ogni team porta avanti per il proprio scafo.

Il 15 e il 16 settembre si disputeranno regate di flotta (anche tre al giorno), ovvero con tutti gli equipaggi contemporaneamente in acqua: oltre a Luna Rossa ci saranno anche Team New Zealand (detentore della Vecchia Brocca), i britannici di Ineos Britannia (Challenger of Record), gli svizzeri di Alinghi, gli statunitensi di American Magic, i francesi di K Challenge. Il 17 settembre, invece, spazio ad altre due regate di flotta e poi a una finale in modalità match race (dunque come in Coppa America) tra le due migliori formazioni.

Sugli AC40 saranno impegnati soltanto quattro uomini alla volta, ovvero la metà dell’equipaggio che sarà coinvolto sugli AC75. Luna Rossa, che negli ultimi mesi si è concentrata più sul lavoro con il proprio prototipo che con gli AC40, potrà fare affidamento su sette velisti: quattro timonieri e tre trimmer. Presenti James Spithill e Francesco Bruni, che avevano condiviso il timone durante l’ultima campagna, e Ruggero Tita, Campione Olimpico e del Mondo di Nacra 17 con Caterina Banti. Nel gruppo anche l’altro timoniere Marco Gradoni e i tre trimmer Umbero Molineris, Andrea Tesei e Vittorio Bissaro. L’equipaggio definitivo sarà selezionato su base giornaliera, non è obbligatorio avere una formazione titolare stabile e definita nel corso del fine settimana.

FORMAZIONE LUNA ROSSA PER REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP

James Spithill (timoniere)

Francesco Bruni (timoniere)

Ruggero Tita (timoniere)

Marco Gradoni (timoniere)

Umberto Molineris (trimmer)

Andrea Tesei (trimmer)

Vittorio Bissaro (trimmer)

Foto: Ivo Rovira/America’s Cup