ATP Chengdu 2023, Zverev se la cava con Kotov. Avanzano Dimitrov e Kecmanovic, Rinderknech l’avversario di Musetti

Finalmente completato il quadro dei quarti di finale del torneo di tennis di scena a Chengdu, in Cina. Tra i migliori otto c’è anche Lorenzo Musetti, capace di superare l’australiano Philip Sekulic in tre set; ora però il livello si alzerà con un giocatore fastidioso come Arthur Rinderknech.

Il transalpino affronterà la seconda testa di serie del seeding dopo aver sconfitto in due set lo statunitense Marcos Giron; quello di domani sarà il primo scontro in carriera, con il transalpino che raccoglie il terzo quarto di finale della stagione dopo quelli di Kitzbuhel e Maiorca.

Nella parte alta del tabellone Alexander Zverev rispetta il pronostico con il russo Pavel Kotov, numero 106 del ranking; partita insospettabilmente in equilibrio per due set, prima che il primo giocatore del tabellone principale infligga la spallata decisiva. Per lui ora il serbo Miomir Kecmanovic, che ha sconfitto agilmente Corentin Moutet.

Tra i migliori otto anche Grigor Dimitrov: il bulgaro non mette in campo la migliore versione di sé, ma è abbastanza per avere la meglio del peruviano Juan Pablo Varillas. In questo modo raggiunge Christopher O’Connell, che nella giornata di ieri aveva sconfitto il giapponese Taro Daniel.

ATP CHENGDU 2023, RISULTATI 23 SETTEMBRE

G. Dimitrov b. J. P. Varillas 6-3 6-4

A. Rinderknech b. M. Giron 7-6 6-4

L. Musetti b. P. Sekulic 7-6 6-7 6-0

M. Kecmanovic b. C. Moutet 6-2 6-4

A. Zverev b. P. Kotov 7-6 4-6 6-1

Foto: Photo LiveMedia/Matthieu Mirville/DPPI