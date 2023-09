Atletica, Gianmarco Tamberi candidato come atleta europeo dell’anno! Iapichino e Furlani tra gli astri nascenti

Gianmarco Tamberi è entrato nelle nomination per il premio di Atleta Europeo dell’Anno, il riconoscimento di European Athletics (la Federazione Europea di atletica leggera) che verrà consegnato il prossimo 21 ottobre a Vilnius (Lituania). Il fuoriclasse marchigiano si è laureato Campione del Mondo di salto in alto, trionfando a Budapest con un balzo da 2.36 metri (miglior prestazione mondiale stagionale). Il Campione Olimpico di Tokyo 2020, che nel corso di questa stagione ha alzato al cielo la Coppa Europa da capitano della Nazionale, viene apprezzato anche per la sua capacità di coinvolgere, emozionare e intrattenere il pubblico che ha pochi paragoni in campo internazionale.

Gianmarco Tamberi ha completato il Grande Slam, vincendo tutti i titoli a disposizione nel corso della propria carriera, e ora spera di ricevere anche questo premio di assoluto prestigio. C’è però un grandissimo favorito ai Golden Tracks, nella categoria “Men’s European Athlete of the Year”: lo svedese Armand Duplantis, Campione del Mondo capace di migliorare il già suo primato mondiale nel salto con l’asta (6.23 metri).

Tra i dieci pretendenti spiccano anche il norvegese Karsten Warholm (Campione del Mondo dei 400 metri), il greco Miltiadis Tentoglou (Campione del Mondo di salto in lungo) e l’altro norvegese Jakob Ingebrigtsen (Campione del Mondo dei 5000 metri). La rosa è completata dai britannici Matthew Hudson-Smith e Josh Kerr, dal polacco Wojciech Nowicki, dallo spagnolo Alvaro Martin e dallo svedese Daniel Stahl.

I tifosi di Tamberi e gli appassionati italiani di atletica potranno sostenere il Campione Olimpico, votandolo sui profili social di European Athletics: fino al 2 ottobre si potrà esprimere la propria preferenza, i voti sui social contribuiranno al 25% sulla decisione finale, che sarà determinata, per gli altri tre quarti, dal voto delle Federazioni, dai media e da un panel di esperti.

Tra le donne tutto lascia presagire al sigillo dell’olandese Femke Bol che dovrà fare i conti con la connazionale Sifan Hassan, le britanniche Keely Hodgkinson e Katarina Johnson-Thompson, la polacca Natalia Kaczmarek, l’ucraina Yaroslava Mahuchikh, la finlandese Wilma Murto, la spagnola Maria Perez, la belga Nafissatou Thiam e la serba Ivana Vuleta.

Ci sono altri due italiani candidati nell’ambito degli Oscar dell’atletica europea. Nella categoria “Rising Star”, ovvero gli astri nascenti in campo continentale, spiccano le nomination di Larissa Iapichino e Mattia Furlani, entrambi talenti del salto in lungo: la toscana ha vinto tre tappe consecutive di Diamond League e ha poi chiuso i Mondiali al quinto posto, senza dimenticarsi dell’argento agli Europei Indoor (6.97 metri); il laziale si è laureato Campione d’Europa Under 20 e a Hengelo ha stampato un rilevante 8.24, senza dimenticarsi dell’8.44 a Savona. Anche Larissa e Mattia potranno essere votati sui social.

