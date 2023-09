ATP Chengdu 2023, Lorenzo Musetti: “Ho giocato molto bene e sono contento, spero di arrivare in fondo”

Buona la prima in Cina per Lorenzo Musetti, che vince pur senza convincere contro il qualificato australiano Philip Sekulic e accede ai quarti di finale del torneo ATP 250 Chengdu 2023. Il tennista azzurro si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6 6-7 6-0 dopo quasi tre ore di battaglia, facendo la differenza sulla lunga distanza e raggiungendo al prossimo turno il francese Arthur Rinderknech.

“Non è stato un match facile. Ho giocato molto bene, un buon tennis, il calo è arrivato dopo aver vinto il primo set. Sono rimasto comunque nella partita, ho avuto una buona reazione. Il break in apertura di terzo ha aiutato molto e ne sono contento“, le prime dichiarazioni a caldo del toscano classe 2002 dopo aver vinto il suo primo match della trasferta asiatica.

“Sono felice di aver raggiunto i quarti. Sono molto contento di essere qui a Chengdu, ci giocavo da junior. Spero di poter rimanere qui ancora a lungo. Ora guardo al match di domani, farò del mio meglio per arrivare in semifinale e in fondo“, aggiunge il numero 18 del ranking mondiale proiettandosi già verso la sfida di domani contro Rinderknech.

Foto: Lapresse