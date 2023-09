ATP Chengdu 2023: esordio positivo per Daniel, Safiullin e Moutet

Il circuito ATP sta vivendo la trasferta asiatica ed uno dei primi tornei in programma è quello di Chengdu in Cina. Si sono giocati i primi match del tabellone principale, che vede come principale favorito Alexander Zverev. Ci sarà anche Lorenzo Musetti, seconda testa di serie, che, come il tedesco, usufruirà di un bye al primo turno, ed aspetterà il vincente del match tra il portoghese Nuno Borges e l’australiano Philip Sekulic.

Quest’oggi si sono tenuti tre incontri. Bella vittoria del giapponese Taro Daniel, che ha eliminato l’australiano Aleksandar Vukic, numero otto del seeding. Il nipponico si è imposto in rimonta con il punteggio di 4-6 6-4 6-2 dopo due ore e un quarto di gioco.

Supera il turno anche il russo Roman Safiullin, che con un duplice 6-4 ha superato l’americano Brandon Nakashima in un match nel quale sono stati decisivi due break, entrambi ottenuti dal numero 55 del mondo nel settimo game.

A chiudere il programma di giornata è arrivata la vittoria del francese Corentin Moutet. Davvero tutto molto facile per il transalpino, che affrontava la wild card casalinga, Tao Mu, numero 573 del mondo. Moutet si è imposto con un doppio 6-2 in un’ora e diciotto minuti di gioco.

RISULTATI ATP CHENGDU 2023 (20 SETTEMBRE)

Daniel (Jpn) b. Vukic (Aus) 4-6 6-4 6-2

Safiullin (Rus) b. Nakashima (Usa) 6-4 6-4

Moutet (Fra) b. Mu (Chn) 6-2 6-2

Foto: LaPresse