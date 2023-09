ATP Chengdu 2023: Alexander Zverev raggiunge Roman Safiullin in finale

Alexander Zverev è il secondo finalista dell’ATP 250 di Chengdu. Battuto con il punteggio di 6-3 7-6(2) il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 3 del seeding. Per il tedesco, ora, non solo una grande opportunità di conquistare un titolo per la seconda volta nel 2023, ma anche la chance di guadagnare ancor più punti in vista della corsa alle ATP Finals di Torino. La sfida di domani sarà con il russo Roman Safiullin, che ha sconfitto Lorenzo Musetti.

Per quel che riguarda il primo set, i break arrivano all’inizio e alla fine, cioè nel primo e nel nono game. In mezzo, dopo alcuni turni di servizio piuttosto tranquilli, la chance per Dimitrov (doppia) di rientrare sul 3-3 e quella per Zverev (anch’essa doppia) di allungare fino al 5-2; entrambe non si concretizzano, ma è buona quella del tedesco già citata per chiudere sul 6-3.

Molta più lotta nel secondo parziale, o almeno nelle fasi iniziali, dove entrambi sprecano chance di andarsene: Dimitrov manca una palla del 2-0, Zverev ne fallisce tre del 2-1. Poi l’unico a spingersi a 30 (anzi, 15-30), è il bulgaro sul 5-5 prima del tie-break decisivo, che il tedesco semplicemente domina fin dall’1-2 con gli ultimi, decisivi sei punti.

Per quel che riguarda il fatto statistico, solito rendimento di buon livello in fatto di ace per il numero 1 di Germania con 9, nonché con l’86% di prime in campo e il 77% di punti vinti con essa. Traduzione: la forma c’è anche per l’ultimo atto di domani.

Foto: LaPresse