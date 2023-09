ATP Astana 2023: Griekspoor ai quarti, bene Thiem. Bublik eliminato

Si sono delineate le semifinali del torneo ATP 250 di Astana. La testa di serie numero uno è l’olandese Tallon Griekspoor, che prosegue il suo cammino sul cemento kazako superando con più difficoltà del previsto il giapponese Sho Shimabukuro, numero 148 del mondo. Il prossimo avversario dell’Italia in Coppa Davis ha superato il nipponico con il punteggio di 7-6 6-7 6-1 dopo poco più di due ore.

Nei quarti di finale Griekspoor affronterà l’americano Sebastian Korda. Lo statunitense, reduce dalle semifinali raggiunte da Zhuhai, ha sconfitto in due combattuti set il portoghese Nuno Borges per 6-4 7-6 in un’ora mezza di gioco.

Bella vittoria per Dominic Thiem, che centra i quarti di finale per la terza volta in stagione. Il tennista austriaco è uscito vincitore da una bella battaglia contro l’americano Marcos Giron, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-3 4-6 7-6.

Ci sarà un derby austriaco nei quarti di finale, visto che Thiem se la vedrà con il connazionale Sebastian Ofner. Il numero 58 del mondo ha eliminato l’idolo di casa Alexander Bublik, imponendosi in poco più di un’ora in due set con il punteggio di 6-4 6-2.

RISULTATI ATP ASTANA 2023 (30 SETTEMBRE)

Griekspoor (Ned) b. Shimabukuro (Jpn) 7-6 6-7 6-1

Korda (Usa) b. Borges (Por) 6-4 7-6

Thiem (Aut) b. Giron (Usa) 6-3 4-6 7-6

Ofner (Aut) b. Bublik (Kaz) 6-4 6-2

FOTO: LaPresse