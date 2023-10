ATP Astana 2023, Korda e Mannarino si giocheranno il titolo in Kazakistan

Saranno Sebastian Korda ed Adrian Mannarino a giocarsi il titolo nella quarta edizione del torneo di Astana. Lo statunitense ed il francese si sfideranno domani per poter succedere nell’albo d’oro a Novak Djokovic, lo scorso anno trionfatore su Stefanos Tsitsipas; nomi che non si sono visti quest’anno in Kazakistan, a causa della ‘retrocessione’ del torneo a 250.

Il figlio d’arte ottiene la seconda finale stagionale, a distanza di quasi dieci mesi dalla prima (Adelaide 1, ko contro Djokovic, avendo la meglio su Hamad Medjedovic in una battaglia chiusa in tre tiebreak. Ma per il serbo, pupillo dell’attuale numero 1 al mondo, ci sono tante recriminazioni, poiché ha giocato male i punti importanti e soprattutto beccandosi un penalty point mentre era in vantaggio 3-1 nel game decisivo del terzo set.

Molto più comodo il successo di Mannarino, che ha impiegato settanta minuti per sbrigare la pratica Sebastian Ofner. L’austriaco tornava a disputare una semifinale ATP a distanza di sei anni, quando raggiunse il penultimo atto a Kitzbuhel, e ha sentito tutta la pressione di questo mondo contro un giocatore più smaliziato a certi livelli.

Korda e Mannarino si affronteranno per la prima volta in carriera e avranno l’occasione per rimpinguare un palmares al momento alquanto spoglio: tre successi per il transalpino, che quest’anno è andato a segno a Newport contro Alex Michelsen, solo uno per il talentuoso statunitense, ormai di oltre due anni fa a Parma.

Foto: LaPresse