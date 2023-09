Atletica, Zane Weir vince il Palio della Quercia: rasentati i 22 metri, battuti Fabbri e Jovacs

Zane Weir ha vinto la gara di getto del peso al Palio della Quercia, la 49ma edizione del Meeting di Rovereto. Nella località trentina, dove si è consumata una tappa del World Continentale Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza), l’italo-sudafricano si è imposto spedendo l’attrezzo a 21.88 metri in occasione del quarto tentativo, culmine di una serie in crescendo (21.34, 21.41, 21.45) seguita da due nulli.

L’azzurro è tornato in pedana dopo il roboante 22.44 siglato domenica sera a Padova, dove è diventato il secondo italiano di sempre facendo dieci centimetri meglio della misura con cui Leonardo Fabbri aveva conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali un paio di settimane prima. Zane Weir aveva deluso nella finale iridata a Budapest, ma in questo finale di stagione è in grandissima forma e si sta togliendo delle soddisfazioni.

Il Campione d’Europa Indoor è riuscito a battere proprio Leonardo Fabbri: il toscano, reduce dalla gioia maturata nella capitale ungherese e in stagione capace di trionfare al Golden Gala di Firenze, ha chiuso al secondo posto con una fiondata da 21.35 metri piazzata alla terza prova (la sua serie: 21.32, 20.84, 21.35, 21.21, 21.26, 20.87) ed è riuscito a regolare lo statunitense Joe Kovacs (21.34 per il bronzo iridato). Giù dal podio il britannico Scott Lincoln (21.10), il rumeno Andrei Toader (20.26) e il giamaicano Rajindra Campbell (20.24).

Foto: Colombo/FIDAL