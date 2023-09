Atletica oggi, Meeting Bellinzona 2023: orario, programma, tv, streaming. C’è Tamberi!

Oggi lunedì 4 settembre va in scena il Meeting di Bellinzona 2023, tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). Appuntamento di fine stagione per l’atletica leggera con il consueto Galà dei Castelli che si preannuncia di altissimo spessore tecnico e agonistico. La stella assoluta sarà il nostro Gianmarco Tamberi: il Campione del Mondo di salto in alto disputerà la sua ultima gara stagionale prima di godersi un meritato riposo.

Il fuoriclasse marchigiano ha trionfato a Budapest un paio di settimane fa valicando 2.36 metri al primo tentativo e poi ha partecipato alla tappa di Diamond League a Zurigo, chiudendo al quarto posto con 2.28. L’azzurro insegue l’ultima misura degna di nota e un bel risultato di fronte al caloroso pubblico. L’altra big della serata sarà l’olandese Femke Bol, Campionessa del Mondo dei 400 ostacoli. Da seguire, in casa Italia, anche Zaynab Dosso (100 metri) e Dalia Kaddari (200 metri).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del Meeting di Bellinzona (Galà dei Castelli), tappa del World Continental Tour (livello silver). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MEETING BELLINZONA ATLETICA OGGI

Lunedì 4 settembre

20.00 Lancio del disco (maschile)

20.00 Lancio del disco (femminile)

20.05 400 ostacoli (femminile)

20.10 Salto in alto (maschile)

20.13 100 metri (maschile)

20.22 800 metri (femminile)

20.32 400 ostacoli (maschile)

20.44 100 metri (femminile)

20.52 1500 metri (maschile)

21.05 100 ostacoli

21.13 110 ostacoli

21.25 400 metri (maschile)

21.38 200 metri (femminile)

PROGRAMMA MEETING BELLINZONA: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI AL MEETING DI BELLINZONA

20.05 400 ostacoli (femminile): Eleonora Marchiando

20.10 Salto in alto (maschile): Gianmarco Tamberi, Stefano Sottile

20.13 100 metri (maschile): Eric Marek, Andrea Federici

20.22 800 metri (femminile): Elena Bellò

20.44 100 metri (femminile): Zaynab Dosso

20.52 1500 metri (maschile): Pietro Arese

21.13 110 ostacoli: Mario Lambrughi

21.25 400 metri (maschile): Davide Re

21.38 200 metri (femminile): Dalia Kaddari

Foto: Lapresse