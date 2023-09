Atletica, Marcell Jacobs potrebbe lasciare Paolo Camossi? La probabile alternativa

Cambiamento di rotta in vista dell’anno olimpico? Vedremo. Di sicuro quanto riportato ieri nel corso della diretta RAI della prima giornata delle Finali di Diamond League a Eugene (Stati Uniti) dal collega Franco Bragagna potrebbe davvero essere importante.

Si parla del bi-campione olimpico di Tokyo, Marcell Jacobs. Bragagna, a tal proposito, ha affermato che il legame tra lo sprinter nostrano e il suo tecnico Paolo Camossi si sarebbe “logorato”. Per questo, si starebbe pensando già a delle possibili alternative nella gestione del due-volte oro a Cinque Cerchi, che ha l’ambizione di ripetersi ad alto livello nei Giochi di Parigi 2024.

Secondo lo stimato giornalista di RaiSport, Giorgio Frinolli potrebbe essere il nuovo coach di Jacobs nel caso in cui il sodalizio tra Marcell e Camossi si interrompesse. Di sicuro, una notizia che non può lasciare indifferenti anche perché, se tutto questo fosse confermato, il passaggio da un metodo di lavoro a un altro potrebbe avere delle conseguenze non trascurabili nelle prestazioni, quantomeno nell’immediato.

Vedremo se ci saranno delle prese di posizioni in merito a quanto detto da Bragagna e arriveranno delle smentite. Non resta che attendere gli sviluppi della vicenda.

Foto: LaPresse