Atletica, Larissa Iapichino rinuncia alle Finali di Diamond League. Cos’Ã¨ successo all’azzurra e come sta

Larissa Iapichino non disputerà la Finale della Diamond League. L’azzurra ha deciso di non partecipare agli atti conclusivi del massimo circuito internazionale itinerante, che andranno in scena a Eugene (USA) nel weekend del 16-17 settembre. La toscana ha comunicato l’intenzione di rinunciare alla gara di salto in lungo attraverso un post pubblicato sui propri profili social.

“A causa di una distrazione muscolare, non pienamente recuperabile entro domenica, a malincuore non potrò partecipare alla finale di Diamond League al Prefontaine Classic. Purtroppo fa parte del gioco e la mia stagione 2023 finisce qui. Non posso che essere grata di questo anno ricco di soddisfazioni e magnifiche esperienze. Ora è tempo di riposare e rimettersi in sesto per iniziare al meglio la preparazione in vista del prossimo anno. Grazie a tutti. Ci vediamo presto“.

Larissa Iapichino aveva vinto tre tappe di Diamond League nel corso di questa stagione: a Firenze (6.79 metri), a Stoccolma (6.69 metri) e a Montecarlo (6.95 metri, suo personale all’aperto). La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, aveva conquistato la medaglia d’argento agli Europei Indoor con un balzo da 6.97 metri (record nazionale in sala) e si era poi fermata al quinto posto ai Mondiali di Budapest.

Alle Finali di Diamond League saranno presenti dunque Andy Diaz (salto triplo), Leonardo Fabbri (getto del peso), Ayomide Folorunso (400 ostacoli), Roberta Bruni (salto con l’asta ) e l’invitata Dariya Derkach (salto triplo). Gianmarco Tamberi, fresco Campione del Mondo di salto in alto, aveva già comunicato l’intenzione di non disputare la gara e di concentrarsi sulla preparazione in vista della prossima stagione.

Foto: FIDAL/Colombo