Atletica, Fiamme Gialle e Bergamo vincono gli scudetti under 18

A Perugia sono andati in scena i Campionati Italiani Societari per quanto riguarda la categoria allievi. Nel capoluogo umbro hanno fatto festa le Fiamme Gialle Simoni al maschile e l’Atletica Bergamo 1959 Oriocenter al femminile. La formazione romana ha confermato lo scudetto under 18 conquistato lo scorso anno, imponendosi con 187 punti davanti a Siracusatletica (160) e Atletica Vicentina (138,5). Le orobiche sono invece tornate a vincere il titolo dopo otto anni, chiudendo i conti con 191 punti contro i 169 della Bracco Atletica e i 165 dell’Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi.

Simone Giliberto è stato protagonista sui 200 metri con un notevole 21.39 (1,5 m/s di vento a favore) dopo aver vinto ieri sui 100 e ha poi guidato la 4×400 della Siracusatletica insieme a Daniele Salemi, Mohamed Soudassi e Nicolas Oliva in 3:20.61. Da annotare il buon 65.56 di Davide Camilli nel lancio del martello, il 2.03 di Niccolò Devenuti nel salto in alto, completa la doppietta Francesco De Santis (Studentesca Rieti Milardi) negli 800 con 1:54.93 davanti all’azzurrino del mezzofondo Manuel Zanini (Atl. Gavirate, 1:55.41).

Eduard Susnia vince il disco con 15.33 dopo il successo nel disco. Valentina Vaccari svetta nei 200 in 24.71 ventoso (+2.2). Bottino pieno sui 400 ostacoli per Elisa Valensin, al traguardo in 1:03.16 dopo il successo nei 100hs della prima giornata.

Foto: FIDAL