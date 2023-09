Atletica, Eleonora Marchiando: “Europei o Olimpiadi nel 2024? Ho le idee chiare. Grande concorrenza in Italia”

Reduce dall’esperienza al Mondiale, dopo anche quella olimpica dello scorso anno, Eleonora Marchiando, atleta dei 400 ostacoli, è stata ospite della trasmissione Sprint2U, in collaborazione tra Sport 2U ed OA Sport, condotta da Ferdinando Savarese. Una stagione lunga e comunque positiva per l’aostana che ha racconto il suo anno, ma si è anche soffermata sugli obiettivi futuri, con un Europeo e un’Olimpiade da preparare.

Si parte proprio dal Mondiale di Budapest, dove purtroppo l’ostacolista azzurra ha avuto una giornata negativa: “Come esperienza è stata sicuramente bellissima. Gareggiare ad un Mondiale è sempre un’emozione forte. Dal punto di vista individuale la mia gara poteva andare un po’ meglio. Non è stata una prestazione eccellente, anche perchè la semifinale era a portata di mano. Ho fatto una bella stagione e questa sarebbe stata la miglior conclusione. Una stagione lunga, ho dovuto sudare per arrivare al Mondiale, visto che la concorrenza in Italia è aumentata e i posti sono solo tre. Mi dispiace per come è andata, ma nel complesso sono comunque esperienze che ti lasciano tanto”.

Una concorrenza elevatissima in squadra, con tante azzurre che possono competere per il pass mondiale ed olimpico: “Il movimento c’è sempre stato, ma da quasi ormai tre anni il livello nazionale si è alzato ulteriormente, diventando competitivo anche a livello internazionale. La dimostrazione è che siamo in quattro o cinque atlete che hanno il minimo o comunque il ranking per partecipare a Mondiali o Olimpiadi. E’ sicuramente un’ottima cosa per il futuro. Per noi c’è sicuramente una grande lotta interna, ma è anche uno stimolo importante per fare sempre meglio e andare più forte”.

Il suo avvicinamento all’atletica, con anche la vicinanza con la famiglia Ottoz: “Ho giocato a basket fino alla seconda superiore, ma comunque facevo gare di corsa anche durante l’anno. Conosco bene la famiglia Ottoz e ho cominciato poi ad allenarmi seriamente con Eddy, iniziando poi con un percorso che mi ha portato nelle nazionali giovanili. Successivamente nella categoria junior ho cominciato a specializzarmi nei 400 ostacoli. Stare vicino alla famiglia Ottoz mi è servito per respirare atletica di alto livello. Ho vissuto qualche anno poi difficile, ma nel 2021 a Rieti ho fatto l’anno con il professor Bonomi e da lì sono ripartita”.

Sulla prossima stagione, ricca di grandi appuntamenti: “Dobbiamo ancora discutere il piano per la prossima stagione, che è molto concentrata e comincerà davvero molto presto. C’è da capire se le gare indoor serviranno come passaggio oppure se conviene saltarle. E’ sicuramente una stagione ricca di appuntamenti importanti, a partire dagli Europei e poi le Olimpiadi. Il periodo di qualificazione è già partito e cercherò di fare il massimo e di realizzare la miglior stagione possibile. Non servirà solo fare il minimo, ma bisognerà lottare anche le compagne di squadre e di allenamento come dicevo in precedenza”.

Europei o Olimpiade?: “Premesso che sarebbe bello farle entrambe, ma sicuramente l’Europeo a Roma in casa penso possa essere una manifestazione pazzesca e sarebbe veramente bellissimo. Dall’altra parte le Olimpiadi sono sempre le Olimpiadi, sono il sogno di ogni atleta. Penso che potrei scegliere le Olimpiadi, anche se siamo più competitive in un Europeo, ma una semifinale olimpica sarebbe un grandissimo risultato”.

INTERVISTA ELEONORA MARCHIANDO SPRINT 2U

Foto: Fidal/Colombo