Coppa Davis 2023, l’Olanda perde contro la Croazia ma chiude il Girone D al primo posto

Sconfitta indolore per l’Olanda nell’ultima giornata della fase a gironi della Coppa Davis 2023. All’Arena Gripe Sports Centre di Spalato, i ragazzi di Paul Haaruhuis si sono arresi per 2-1 contro i già eliminati padroni di casa, chiudendo comunque al primo posto nel Girone D. Ora per l’Olanda ci saranno dunque, a fine novembre a Malaga, i quarti di finale contro una tra Italia e Serbia.

Nel primo incontro Botic van de Zandschulp ha sconfitto Duje Ajdukovic per 6-3 3-6 7-5 in un’ora e 58 minuti di gioco. Nel primo set l’olandese ha allungato nel quarto gioco con un break e ha poi tenuto il vantaggio fino a vincere per 6-3. Galvanizzato dal successo nel primo parziale, van de Zandschulp ha strappato il servizio al suo avversario anche in apertura di secondo set, ma subito dopo, a sorpresa, Ajdukovic ha trovato il controbreak (1-1). Il set è proseguito in equilibrio fino al 4-3 in favore del croato, poi quest’ultimo ha rubato nuovamente la battuta al suo avversario ed è salito sul 5-3. Nel nono game Ajdukovic non ha tremato e si è così aggiudicato il secondo parziale per 6-3. La contesa si è dunque spostata al terzo set, dove van de Zandschulp ha cominciato decisamente meglio, portandosi sul 4-1. A questo punto il croato ha trovato un’incredibile reazione, risalendo fino al 4-4, ma poi nel dodicesimo gioco, sul 6-5 in favore di van de Zandschulp, l’olandese ha conquistato un altro break e ha chiuso il match con il 7-5.

Come nel primo incontro, anche nel secondo c’è stata grande battaglia, ma stavolta il punto è andato ai padroni di casa in virtù del successo in rimonta di Borna Gojo contro Tallon Griekspoor per 4-6 7-6(2) 6-4. Dopo aver perso il primo set per 6-4, il croato ha cambiato ritmo nel secondo parziale e ha riportato il punteggio in parità grazie al 7-2 del tie-break (da segnalare che 1998 è riuscito ad annullare tre palle break consecutive sul 5-5). Nel terzo set c’è stato equilibrio fino al 3-3 (un break per parte nei primi sei game), poi Gojo ha trovato il break e successivamente non si è guardato più indietro, fino ad arrivare a vincere per 6-4 dopo aver annullato una palla del controbreak nel decimo game.

Sul punteggio di 1-1, è poi cominciato il doppio finale tra Ajdukovic/Pavic e Koolhof/Middelkoop. Qui a partire meglio sono stati gli olandesi, che hanno vinto il primo set per 6-3. Poi, però, è arrivata la reazione da parte di Ajdukovic/Pavic, che sono riusciti a ribaltare completamente il risultato con il 6-4 del secondo parziale e il 10-8 del super tie-break. Il match tra Croazia e Olanda è così finito con la vittoria dei padroni di casa per 2-1.

I RISULTATI DI GIORNATA

CROAZIA – OLANDA 2-1

B. Van de Zandschulp (NED) – D. Ajdukovic (CRO) 6-3 3-6 7-5

B. Gojo (CRO) – T. Griekspoor (NED) 4-6 7-6 6-4

D. Ajdukovic/M. Pavic (CRO) – W. Koolhof/M. Middelkoop (NED) 3-6 6-4 10-8

Foto: LaPresse