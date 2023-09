Coppa Davis 2023: il doppio manda la Gran Bretagna alle Finals, quante recriminazioni per la Francia

Sarà la Gran Bretagna a giocare la fase a eliminazione diretta di Coppa Davis 2023. Battuta la Francia per 2-1 nel confronto decisivo, da dentro o fuori: sono Murray (oggi non in campo) e compagni a prendere la via di Malaga, per quella che ancora non è dato sapere se sia l’ultima edizione con l’attuale format.

Daniel Evans b. Arthur Fils 3-6 6-3 6-4

Il rischio (enorme) della Francia non paga, ma perlomeno porta a Manchester un confronto godibile a livello di due set su tre. Però, se è vero che non paga, è altrettanto vero che da recriminare il classe 2004 ne ha parecchio. Sopra 6-3 3-1, infatti, finisce per pagare un enorme passaggio a vuoto di sette giochi persi consecutivamente. Questi indirizzano la sfida a favore di Evans, che la tiene in mano d’esperienza.

Ugo Humbert b. Cameron Norrie 7-6(5) 3-6 7-5

Oltre due ore e tre quarti di lotta consegnano l’1-1 alla Francia, rimandando ogni decisione al doppio decisivo. Il primo set vede Humbert prevalere alla quinta chance di portarlo a casa (una sul 6-5 e quattro nel tie-break), ma nel secondo arriva il passaggio a vuoto immediato che consente a Norrie di andare sul 3-0, salvare due palle break e poi allungare il match. Proprio mentre tutto sembra avviarsi verso un tie-break, però, è il transalpino a vincere il 12° e decisivo gioco, a 15 e in risposta, forzando il ruolo decisivo del doppio.

Daniel Evans/Neal Skupski b. Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin 1-6 7-6(4) 7-6(6)

Quattro match point annullati, un primo set che sembrava l’anticamera della fine, eppure Manchester può gioire perché la Gran Bretagna riesce a superare l’ostacolo francese e a passare alla fase a eliminazione diretta insieme all’Australia. Tante recriminazioni le ha Roger-Vasselin, che sbaglia più di una scelta fondamentale nei momenti decisivi. Un bel rimpianto, al netto del fatto che in Francia l’attuale format è vissuto in maniera molto ambivalente.

Foto: LaPresse