Atletica, Antonella Palmisano cambia allenatore! Separazione da Parcesepe: “Bisogno di una strada diversa per Parigi”

Antonella Palmisano ha deciso di cambiare allenatore. Una notizia a sorpresa, considerando che la Campionessa Olimpica della 20 km di marcia era tornata in gara proprio nel corso di questa stagione dopo una serie di problemi fisici ed era riuscita a conquistare la medaglia di bronzo ai Mondiali. La pugliese ha annunciato la propria separazione da Patrizio Parcesepe, il tecnico che l’ha condotta verso i suoi traguardi più prestigiosi (su tutti l’oro a Cinque Cerchi e due bronzi iridati) e che segue anche Massimo Stano, anch’egli Campione Olimpico a Tokyo 2020 nella stessa specialità.

Antonella Palmisano ne ha parlato attraverso i canali federali: “Oggi si interrompe la mia collaborazione tecnica con Patrizio Parcesepe. È stata una decisione molto sofferta, che mai avrei voluto prendere. Considero Patrick uno dei migliori tecnici a livello mondiale, e nei lunghi anni trascorsi fianco a fianco ogni giorno, sono cresciuta come atleta e come persona. Ma come tutti i percorsi estremamente intensi, entusiasmo e logorio si sono inevitabilmente alternati, ed in questo momento della mia vita e della mia carriera, per affrontare al meglio l’anno olimpico e raggiungere gli obiettivi che mi sono posta, ho bisogno di percorrere una strada diversa, che mi faccia ritrovare equilibrio e serenità. Il cammino sportivo e di vita fatto insieme, che ci ha portato fino alla medaglia olimpica, rimarrà per me indelebile e lo custodirò con gratitudine“.

L’azzurra non ha ancora comunicato chi sarà il tecnico che la seguirà nel corso della stagione che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024, dove andrà a caccia della doppietta. Stefano Mei, Presidente della Fidal, ha commentato la notizia: “La loro collaborazione ha regalato all’Atletica Italiana soddisfazioni ed emozioni straordinarie. Staremo vicini sia ad Antonella che a Patrick per consentire ad entrambi, nei rispettivi ruoli, di continuare a produrre i grandi risultati ottenuti fino ad oggi“. Nel giro di pochi giorni è così giunta la decisione di un cambio di allenatore per una delle punta di diamante dell’atletica tricolore, dopo che Marcell Jacobs ha deciso di separarsi da Paolo Camossi per accasarsi alla corte di Rana Reider.

Foto: Colombo/FIDAL