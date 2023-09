Atletica, Andrew Howe torna in gara: vince a Rieti, misura tutta da valutare con il sogno Europei a Roma

Andrew Howe ha fatto il proprio ritorno in gara dopo oltre un anno di assenza. Il vice campione del Mondo di salto in lungo a Osaka 2007 non scendeva in pista dal 18 luglio 2022, quando corse i 200 metri in 21.66 a Rieti (peggior crono della carriera da senior, fu la sua unica uscita della stagione). Il 38enne aveva comunicato la volontà di ritirarsi dall’attività agonistica, ma pochi mesi fa ha deciso di regalarsi un’altra chance e di provare a puntare agli Europei di Roma 2024.

Nella giornata odierna il laziale si è presentato in pedana a Rieti, prendendo parte a una gara di contorno dei Campionati Regionali Allievi. Ha gareggiato con la maglia della Studentesca Rieti Andrea Milardi e ha vinto con la misura di 7.32 metri, in una serie dove ha raggiunto anche 7.24.

Si tratta di misure non certo di livello internazionale, ma Andrew Howe può crescere nei prossimi mesi e potrebbe ritrovare una condizione fisica con cui meritarsi la partecipazione alla rassegna continentale che andrà in scena all’Olimpico di Roma a giugno 2024, poche settimane prima delle Olimpiadi.

Va ricordato che l’argento iridato di Osaka non gareggiava nel salto in lungo da oltre due anni: nel 2021 disputò due gare sempre a Rieti, con 7.74 il 18 giugno e 7.75 il 23 aprile (nello stesso giornò stampa anche un un 8.03, ma con vento a favore di addirittura 4,4 m/s). Al momento il miglior italiano della specialità è il 18enne Mattia Furlani, Campione d’Europa Under 20 che in stagione è stato capace di un balzo da 8.24 metri senza dimenticare del volo ventoso di 8.44 a Savona.

Foto: Lapresse