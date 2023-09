Atalanta-Monza oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Anche oggi, sabato 2 settembre, la Serie A si rivedrà in campo. La massima serie è pronta a ritornare con il terzo turno che si è aperto ieri. A sfidarsi sono state infatti Sassuolo e Verona, con i neroverdi in grado di strappare il primo successo stagionale agli scaligeri e Roma-Milan: altro insuccesso, il secondo di fila, per i capitolini. In data odierna invece, a partire dalle ore 20.45, sarà il momento tra le altre partite, di Atalanta-Monza.

I bergamaschi al Gewiss Stadium accoglieranno i brianzoli di Raffaele Palladino. I nerazzurri hanno iniziato il campionato con una vittoria e una sconfitta. Nel corso della prima giornata c’è stato il primo +3 stagionale contro il Sassuolo mentre la scorsa settimana la prima sconfitta contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Vedremo se oggi si riprenderanno gli uomini di Gian Piero Gasperini. Ma occhio perché dall’altra parte del campo ci saranno i biancorossi.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Pessina e compagni hanno esordito con una sconfitta contro l’Inter e poi nell’ultimo turno si sono imposti sull’Empoli. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Atalanta-Monza, match valido per la 3a giornata della Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio (canale 202). La diretta streaming invece avverrà su NOW, Sky Go, DAZN.

CALENDARIO ATALANTA-MONZA

Sabato 2 settembre

Ore 20.45 – Atalanta-Monza– Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

PROGRAMMA ATALANTA-MONZA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 251, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio (canale 202), per gli abbonati.

Sky Sport 251, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio (canale 202), per gli abbonati. Diretta streaming: NOW, Sky Go, DAZN, per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-MONZA

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini

Squalificati: nessuno Indisponibili: El Bilal, Hateboer, Palomino MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Caprari; Mota. All. Palladino Squalificati: nessuno Indisponibili: Bettella, D’Ambrosio

Foto: LaPresse