ATP Zhuhai 2023: Norrie vola agilmente ai quarti di finale, Murray sconfitto da Karatsev

Si è conclusa poco fa un’altra giornata all’ATP 250 di Zhuhai. Sul cemento cinese si sono disputati oggi gli ultimi quattro ottavi di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Tutto facile per Cameron Norrie: il britannico (testa di serie n.2) ha dominato contro l’australiano Marc Polmans e si è imposto con un netto e veloce 6-0 6-3. Ora ai quarti di finale il classe 1995 dovrà affrontare il russo Aslan Karatsev, uscito vincitore dal match odierno contro il britannico Andy Murray (n.7 del seeding) con il punteggio di 4-6 6-3 6-2.

Ha rispettato il pronostico lo statunitense Sebastian Korda (n.4 del torneo), che ha battuto il francese Alexandre Muller per 6-1 2-6 6-3 in un’ora e 56 minuti di gioco. Il nativo di Bradenton ha dunque strappato il pass per i quarti di finale: lì a sfidarlo ci sarà l’argentino Tomas Martin Etcheverry (testa di serie n.5), che nell’altro ottavo di finale di giornata ha eliminato il ceco Dalibor Svrcina con un perentorio 6-2 6-3.

I RISULTATI DI GIORNATA

S. Korda (USA) (4) – A. Muller (FRA) 6-1 2-6 6-3

T. M. Etcheverry (ARG) (5) – D. Svrcina (CZE) 6-2 6-3

A. Karatsev (RUS) – A. Murray (GBR) (7) 4-6 6-3 6-2

C. Norrie (GBR) (2) – A. Polmans (AUS) 6-0 6-3

Foto: LaPresse