America’s Cup, le avversarie di Luna Rossa alle regate preliminari. Presenti New Zealand e Ben Ainslie, torna Alinghi

Luna Rossa si appresta a lanciare la lunga volata verso la America’s Cup, che andrà in scena tra un anno nelle acque di Barcellona. L’avvicinamento alla competizione sportiva più antica al mondo si avvierà però ufficialmente già nel weekend del 15-17 settembre a Vilanova I La Geltrù, località spagnola che sarà sede delle prime regate preliminari. Durante i tre giorni in terra catalana gli equipaggi regateranno con gli AC40, ovvero le imbarcazioni piccole con soltanto quattro uomini a bordo e che sono le miniature degli AC75, le barche che saranno poi effettivamente impegnate in Coppa America (con otto uomini).

Luna Rossa si è allenata relativamente poco con l’AC40 durante le ultime settimane a Cagliari, concentrandosi maggiormente sul proprio prototipo che funge da base per costruire l’AC75 che cercherà di conquistare la Vecchia Brocca. Il sodalizio italiano disputerà il torneo degli sfidanti, dove emergerà un vincitore che si guadagnerà il diritto di fronteggiare Team New Zealand (detentore del trofeo), chiamato a difendere il titolo lontano dal proprio Paese (scelta fatta per ragioni economiche).

Gli uomini guidati dalla skipper Max Sirena se la dovranno vedere con gli svizzeri di Alinghi (tornati nel circuito dopo aver vinto la manifestazione per due volte all’inizio del terzo millennio), i britannici di Ineos Britannia (battuti da Luna Rossa nella finale dell’ultima Prada Cup, guidati ancora dall’odiato Ben Ainslie), gli statunitensi di American Magic (presenti anche nell’ultima edizione ad Auckland, celebre per la loro scuffia) e i francesi di Orient Express (grande novità, sulla carta molto debole).

In occasione delle regate preliminari Luna Rossa sfiderà tutti gli equipaggi, compreso Team New Zealand. Sono previste tre regate di flotta (ovvero tutti contro tutti) nelle giornate di venerdì e sabato, poi altre due regate di flota la domenica a precedere il match race tra le prime due classificate e che determinerà il vincitore di queste “preliminary regatta”.

LE AVVERSARIE DI LUNA ROSSA NELLE REGATE PRELIMINARI DI AMERICA’S CUP

Team New Zealand (Nuova Zelanda)

Alinghi (Svizzera)

Ineos Britannia (Gran Bretagna)

American Magic (USA)

Orient Express (Francia)

Foto: Ivo Rovira/America’s Cup