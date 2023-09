America’s Cup, come funzionano le regate preliminari? Tra flotta, match race e punti: c’Ã¨ Luna Rossa

Nel weekend del 15-17 settembre andranno in scena le prime regate preliminari della America’s Cup. Inizia la lunga volata che condurrà alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, in programma tra dodici mesi nelle acque di Barcellona. Si incomincerà a Vilanova I La Geltù (Spagna) con un intenso fine settimana, dove vedremo regatare gli AC40, ovvero le imbarcazioni in miniatura con un equipaggio composto soltanto da quattro uomini.

In Coppa America si utilizzeranno gli scafi AC75, le barche più grandi con otto persone a bordo. Tra l’altro gli AC40 sono identici per tutti i sodalizi partecipanti, i quali invece costruiscono degli AC75 differenti l’uno dall’altro (nel solco di un regolamento ben definito). Quanto accadrà in queste prime uscite non fornirà dunque informazioni sull’avanzamento progettuale o sullo sviluppo tecnologico che ogni team porta avanti per il proprio scafo.

Il 15 e il 16 settembre si disputeranno regate di flotta (anche tre al giorno), ovvero con tutti gli equipaggi contemporaneamente in acqua: oltre a Luna Rossa ci saranno anche Team New Zealand (detentore della Vecchia Brocca), i britannici di Ineos Britannia (Challenger of Record), gli svizzeri di Alinghi, gli statunitensi di American Magic, i francesi di Orient Express. Il 17 settembre, invece, spazio ad altre due regate di flotta e poi a una finale in modalità match race (dunque come in Coppa America) tra le due migliori formazioni.

Le barche saranno quindi in acqua tutte insieme durante le regate di flotta, la vincente di ogni regata conquisterà 10 punti, la seconda 7, la terza 5, la quarta 3, la quinta 2 e la sesta 1 punto. Dopo le otto regate di flotta le prime due della classifica generale si sfideranno in un testa a testa che metterà in palio la vittoria finale.

