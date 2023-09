All’Inter basta Dimarco per volare: i nerazzurri vincono 1-0 ad Empoli e staccano il Milan

Basta la botta di Dimarco all’Inter per espugnare il Castellani di Empoli nel lunch match della quinta giornata di Serie A e tornare a +3 sul Milan in classifica. I nerazzurri sono a punteggio pieno e al primo posto solitario in campionato.

I nerazzurri partono subito forte, ma Ftattesi conclude alto e Ismajli salva sulla linea sull’incornata di Darmian. La squadra di Simone Inzaghi continua a spingere, ma i padroni di casa lasciano solo conclusioni da fuori.

Poco dopo la mezz’ora, a Thuram viene annullato un gol per fuorigioco, mentre Berisha è attento su Frattesi.

La ripresa si apre con la parata in corner del portiere di casa su Dimarco, ma Berisha non può nulla sulla botta da fuori dell’esterno nerazzurro sugli sviluppi del calcio d’angolo conseguente. È il vantaggio nerazzurro.

L’Inter prova a chiuderla, ma la conclusione di Thuram, imbeccato da Martinez, viene sporcata in corner. Al 66′ il primo vero squillo empolese, ma Sommer è attento sulla punizione di Ranocchia.

La squadra di Inzaghi fallisce ancora con Thuram la rete del 2-0, ma riesce a controllare il match senza correre grossi pericoli.

Foto: LaPresse