Giro di Lombardia 2023: svelato il percorso. Si arriva a Bergamo, Passo di Ganda cruciale

Si entra nella parte finale della stagione ciclistica e il principale appuntamento nel mese di ottobre, come di consueto, è quello del Giro di Lombardia. La classica delle foglie morte, ultima monumento del 2023, giungerà quest’anno alla 117a edizione che si consumerà sabato 7 ottobre.

Questa mattina è stato svelato ufficialmente il percorso: si parte da Como per arrivare a Bergamo, ben 238 chilometri con 4400 metri di dislivello e tantissima salita, specie nella parte centrale. L’ascesa al Ghisallo arriverà dopo 30 km e sarà lunga 8 km con pendenze non impegnative.

Le salite principali arriveranno dopo 90 chilometri: in rapida successione i corridori affronteranno la Roncola, 9,4 chilometri con una pendenza media del 6,6% e una punta al 17%, Berbenno (6,8 km al 4,6%), Passo della Crocetta (11 km al 6,2%) e Zambla Alta (2 km al 7%).

Allo scollinamento mancheranno ancora 64 chilometri all’arrivo. La lunga discesa seguente porterà i corridori a piedi del Passo di Ganda: 9,2 chilometri al 7,3% di pendenza media, con punte al 15% nella parte finale. In vetta mancheranno 32 chilometri, spesi nella discesa in Val Seriana e in un tratto di pianura da percorrere in direzione Bergamo. Proprio all’ingresso nella città orobica ci sarà uno strappo durissimo di 200 metri in ciottolato per entrare a Bergamo Alta, prima di arrivare al traguardo di via Roma.

L’altimetria del Giro di Lombardia:

Questo il percorso:

Da Como a ⏩ Bergamo, 238 km nel segno del grande ciclismo ‍♂️✨. Ecco il percorso de Il Lombardia presented by @CA_Ita 2023!#ILombardia pic.twitter.com/AA0JGIK3Qj — Il Lombardia (@Il_Lombardia) September 19, 2023

Foto: Lapresse