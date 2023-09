A che ora Verona-Atalanta oggi in tv, Serie A: programma 27 settembre, dove vederla, streaming, probabili formazioni

Verona e Atalanta si sfideranno oggi, mercoledì 27 settembre, alle 18.30 nella settima giornata di Serie A.

La partita si potrà vedere in esclusiva solo su DAZN.

Il Verona scenderà in campo con Montipò in porta e una difesa composta da Magnani, Hien e Dawidowicz. Faraoni e Lazovic agiranno sulle fasce, mentre in mediana ci saranno Duda e Hongla. Folorunsho e Ngonge giocheranno dietro a Bonazzoli.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Gasperini risponde invece con un attacco composto da Koopmeiners sulla trequarti e la coppia Lookman-De Ketelaere in avanti. A centrocampo, Zappacosta e Ruggeri sugli esterni e la coppia Ederson-De Roon al centro. Tra i pali ci sarà Carnesecchi, con Toloi, Djimsiti e Kolasinac in difesa.

Di seguito il calendario e il programma di Verona-Atalanta, valida per la 6ª giornata di Serie A, che si giocherà mercoledì 27 settembre alle ore 18.30. La partita sarà trasmessa da DAZN.

CALENDARIO VERONA-ATALANTA

Mercoledì 27 settembre

Ore 18.30 Verona-Atalanta – Diretta tv su DAZN, diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA VERONA-ATALANTA

Mercoledì 27 settembre

Diretta tv : DAZN

: DAZN Diretta Streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-ATALANTA

VERONA (3-4-2-1) : Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Folorunsho, Ngonge; Bonazzoli. All. Baroni.

: Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Folorunsho, Ngonge; Bonazzoli. All. Baroni. ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

Foto: LaPresse