A che ora Sinner-Zverev agli US Open? Programma, ordine di gioco, tv, streaming

Jannik Sinner affronterà Alexander Zverev agli ottavi di finale degli US Open 2023. L’appuntamento è per la notte di martedì 5 settembre, sarà il secondo match all’Arthur Ashe Stadium a partire dalle ore 01.00 italiane: il match tra Kasatkina e Sabalenka aprirà la sessione, poi toccherà al tennista italiano che incrocerà il temibile tedesco. Si preannuncia una partita di assoluto spessore tecnico, particolarmente equilibrata e avvincente. L’altoatesino, reduce dalla vittoria contro lo svizzero Stan Wawrinka, ha tutte le carte in regola per avere la meglio sul teutonico, che ha avuto la meglio sul bulgaro Grigor Dimitrov.

Jannik Sinner occupa il sesto posto nel ranking ATP e vuole proseguire la propria caccia alla quarta posizione, mentre Alexander Zverev è in grande ripresa dopo i problemi avuti lo scorso anno e si appresta a rientrare nella top-10. I due atleti si sono fronteggiati quattro volte e il teutonico conduce per 3-1 nei precedenti: Sinner ha vinto soltanto l’ottavo di finale al Roland Garros 2020, mentre il suo avversario si è imposto nella semifinale di Colonia 2020, agli ottavi degli US Open 2021 e ai quarti del Masters 1000 di Montecarlo nel 2022. In palio la qualificazione ai quarti di finale da disputare contro il vincente del match tra Carlos Alcaraz e Matteo Arnaldi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Zverev, ottavo di finale degli US Open 2023. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a New York sono sei ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-ZVEREV, OTTAVI US OPEN

Martedì 5 settembre

Secondo match dalle ore 01.00 Jannik Sinner vs Alexander Zverev

In precedenza, a partire dalle ore 1.00 all’Ashe Stadium, si giocherà Kasatkina-Sabalenka. Al termine toccherà a Jannik Sinner

PROGRAMMA SINNER-ZVEREV: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; SuperTenniX e Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse