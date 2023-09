A che ora la F1 oggi su TV8? Orario gara in chiaro GP Giappone, programma, streaming

Il magico circuito di Suzuka ospita oggi il Gran Premio del Giappone 2023, valevole come sedicesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Con un Max Verstappen in pole position e Sergio Perez 5° in griglia, Red Bull sogna la doppietta e la conquista del titolo costruttori con 6 round di anticipo proprio in casa della Honda.

LA DIRETTA LIVE DEL GP DEL GIAPPONE DI F1 ALLE 7.00

Il Drink Team chiuderebbe i conti aritmeticamente già al termine della corsa nipponica facendo almeno 1 punto in più della Mercedes e senza perderne nel frattempo più di 23 dalla Ferrari. Uno scenario altamente probabile, dato che Verstappen scatta davanti a tutti ed è il favorito d’obbligo per la vittoria. Alle sue spalle ci aspettiamo invece una bagarre infernale per il podio, con le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris che dovranno difendersi dalle Ferrari e dalla RB19 di Sergio Perez.

Il Gran Premio di Giappone 2023 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now. Sarà possibile inoltre seguire la gara anche in differita e in chiaro su TV8 dalle ore 16.30. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

PROGRAMMA GP GIAPPONE F1 SU TV8 OGGI

DOMENICA 24 SETTEMBRE

Ore 16.25, il GP di Giappone sarà trasmesso gratis in chiaro in DIFFERITA

DIRETTE SKY SPORT F1 GP GIAPPONE 2023

DOMENICA 24 SETTEMBRE

La GARA sarà trasmessa a partire dalle ore 7.00 su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

REPLICHE GARA SKY SPORT F1 GP GIAPPONE 2023

La GARA sarà ritrasmessa in replica su Sky Sport F1 (207).

Gli orari di domenica 24 saranno: 10.00; 13.00; 15.30; 18.00; 20.00; 22.00

Dopodiché, l’appuntamento sarà proposto a ripetizione per giorni dalla notte di lunedì 25 settembre in poi.

Foto: Lapresse