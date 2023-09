A che ora Inter-Milan? Calendario, programma, orario d’inizio, tv, streaming

La Serie A 2023/2024 dopo la lunga sosta di due settimane, è pronta nuovamente a tornare in campo. La venti squadre scenderanno sui vari terreni di gioco sparsi per la Penisola, per regalare spettacolo, gol ed emozioni. Tante le sfide interessantissime e, a spiccare, ce n’è una in particolare: si tratta di Inter-Milan. Il derby di Milano vedrà dunque affrontarsi le due compagini: l’undici allenato da Simone Inzaghi e i rossoneri di Stefano Pioli, sabato 16 settembre a partire dalle ore 18.00.

Entrambe le formazioni si trovano in cima alla classifica. La Beneamata ha ottenuto 9 punti nelle prime tre giornate: bottino pieno e zero gol subiti. Sono stati fatti fuori il Monza, il Cagliari e la Fiorentina: grandissima solidità difensiva per gli uomini di Inzaghi. Anche il Milan ha guadagnato 9 punti su 9 disponibili. Vittime dei rossoneri? Il Bologna, il Torino e infine la Roma. Sarà la prima stracittadina dopo il doppio derby in semifinale di Champions League.

Insomma due squadre in grandissima salute, entrambe in vetta, si affronteranno in un derby di Milano, a un giorno di distanza, già emozionante. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Inter-Milan, match valido per la 4a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO INTER-MILAN

Sabato 16 settembre

Ore 18.00 Inter-Milan – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA INTER-MILAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati.

Zona DAZN, per gli abbonati. Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-MILAN

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian/Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan/Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi Indisponibili: –

Squalificati: – MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic/Chukwueze, Giroud/Okafor, Leão. All. Pioli Indisponibili: Bennacer, Kalulu

Bennacer, Kalulu Squalificati: Tomori

Foto: LaPresse