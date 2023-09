A che ora il sorteggio dell’Europa League oggi? Programma e orario: come vederlo in tv e streaming

La UEFA Europa League 2023/2024 è quasi pronta a partire. La seconda competizione europea per club sta per tornare in campo con le sue avvincenti ed emozionanti sfide. Nella serata di ieri si sono giocate le ultime partite valide per il ritorno dei Playoff e adesso abbiamo finalmente un quadro chiaro della situazione. Infatti oltre alle dodici formazioni qualificate di diritto (in base a quanto accaduto nella scorsa stagione) e alle dieci provenienti dagli spareggi di UEFA Champions League e dal percorso Piazzate del terzo turno di qualificazione, si sono poi aggiunte le vincitrici degli spareggi, ben dieci.

Adesso quindi non resta che attendere quello che sarà il sorteggio dei gruppi. Le estrazioni dalle urne avverranno quest’oggi, venerdì 1° settembre, a partire dalle ore 13.00. Ricordiamo immediatamente che, ogni singola squadra in grado di staccare il pass per l’Europa League, è stata inserita in una fascia: suddivisione necessaria per l’estrazione. A questa edizione, tra le tantissime formazioni, parteciperanno anche due italiane: si tratta della Roma di José Mourinho e dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

A ora di pranzo le due compagini conosceranno il proprio destino. Entrambe teste di serie, dalla seconda fascia proveranno a evitare ad esempio il Rennes, piuttosto che il Marsiglia o lo Sporting. In terza fascia spaventa probabilmente il solo Brighton di Roberto De Zerbi mentre in quarta fascia nessuna delle formazioni presenti sembra essere in grado di impensierire le italiane. In ogni caso bisognerà attendere le 13.00 di oggi: poi saranno gironi e UEFA Europa League.

PROGRAMMA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE

Venerdì 1 settembre

Ore 13.00 (italiane) – Sorteggio fase a gironi Europa League – Principato di Monaco:

Diretta tv: Sky Sport 24 (200)

Sky Sport 24 (200) Diretta streaming: NOW, Sky Go, DAZN, canale Youtube UEFA

EUROPA LEAGUE 2023/2024: LE FASCE

PRIMA FASCIA

Liverpool, West Ham, Bayer Leverkusen, Villarreal, Atalanta, Roma, Rangers, Ajax

SECONDA FASCIA

Rennes, Real Betis, Marsiglia, Sporting, Slavia Praga, Qarabag, Olympiacos, LASK

TERZA FASCIA

Maccabi Haifa, Brighton, Sheriff, Friburgo, Sparta Praga, Union Saint-Gilloise, Sturm Graz, Molde

QUARTA FASCIA

TSC, Servette, Panathinaikos, Rakow, AEK Atene, Aris Limassol, Hacken, Tolosa

EUROPA LEAGUE 2023/2024: LE DATE DELLA FASE A GIRONI

Prima giornata: 21 settembre

Seconda giornata: 5 ottobre

Terza giornata: 26 ottobre

Quarta giornata: 9 novembre

Quinta giornata: 30 novembre

Sesta giornata: 14 dicembre

Foto: LaPresse