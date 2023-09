A che ora Genoa-Roma oggi in tv, Serie A: programma 28 settembre, dove vederla, streaming, probabili formazioni

La Roma di José Mourinho è pronta a tornare in campo nel match di oggi, giovedì 28 settembre, contro il Genoa. A partire dalle ore 20.45 i giallorossi, saranno ospitati al Ferraris dai rossoblù allenati da Alberto Gilardino: e ci si aspetta una grande sfida tra due formazioni che daranno tutto in campo pur di primeggiare l’una sull’altra. In un clima rovente si assisterà con ogni probabilità a una battaglia lunga novanta minuti.

I padroni di casa, ritornati in massima serie proprio quest’anno, in cinque partite hanno raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte: 4 i punti racimolati sin qui. Anche la Roma non è partita al meglio: una vittoria, due i pareggi, altrettante le sconfitte (5 i punti in tutto). Insomma c’è un solo punto di distacco tra le due squadre a testimonianza di quanto le formazioni siano partite con il freno a mano tirato.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Ma quest’oggi, in virtù dei risultati poco soddisfacenti ottenuti sin qui, entrambe le squadre tenteranno di risollevarsi: e chi riuscirà a spuntarla? Solo il campo potrà dirlo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Genoa-Roma, match valido per la 6a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO GENOA-ROMA OGGI (28 SETTEMBRE)

Giovedì 28 settembre

Ore 20.45 – Genoa-Roma – 6° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA GENOA-ROMA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Genoa-Roma:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-ROMA

GENOA (3-4-1-2): Martinez; Bani, Dragusin, Vasquez; De Winter, Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi; Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Spinazzola; Pellegrini; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Foto: LaPresse