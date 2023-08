WTA Washington 2023: Coco Gauff regola Maria Sakkari e conquista il quarto titolo in carriera

Coco Gauff è la nuova campionessa del WTA di Washington, la prima dell’era da 500 di questo torneo. In una finale condizionata in maniera importante dalle temperature (tant’è che un paio di spettatori si sono sentiti male, costringendo ad altrettanti stop il match), l’americana batte la greca Maria Sakkari per 6-2 6-3 e mette in salvo la settima posizione nel ranking WTA proprio alla vigilia del 1000 di Montreal.

Pronti via, e 12 dei primi 16 punti sono dell’americana, che si porta così subito avanti di un break. Sembra già il momento di creare un allungo importante, tant’è che ci sono anche due palle del 4-0, invece Sakkari riesce a trovare più capacità di lottare da fondo e riesce a trovare il controbreak. Il problema, per l’ellenica, è che questo stato delle cose dura poco, dato che Gauff prima ristabilisce le distanze e poi le aumenta ancora, trovando il 6-2 che vale il parziale.

Più lotta nel secondo set, perché è la greca a strappare subito la battuta alla sua avversaria. Per qualche minuto tutto sembra procedere a suo favore, ma dal quarto al sesto gioco la battuta di entrambe lascia a desiderare; è Gauff ad approfittarne chiudendo il divario che si era creato. L’USA riprende a far capire chi comanda da fondo, costringendo spesso Sakkari a commettere errori quasi per sfinimento. Il primo match point la greca lo annulla con la risposta, ma sul secondo c’è (molto) poco da fare: un’ora e 24 minuti valgono il quarto urrà in carriera.

Al di là dei sette ace, ciò che conta per Gauff è soprattutto la percentuale di punti vinti con la prima, il 72,4%. Un viatico, questo, importante per un trasferimento a Montreal nel quale ha tutti i numeri per andare avanti anche se gli ostacoli di vario livello non mancano.

