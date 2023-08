WTA Montreal 2023: Camila Giorgi fatica, ma batte Ashlyn Krueger ed entra nel tabellone principale

Camila Giorgi si qualifica per il tabellone principale del torneo WTA 1000 di Montreal, aumentando a tre il numero di italiane presenti nell’e evento canadese. La marchigiana batte per 6-3 4-6 6-3 l’americana Ashlyn Krueger per guadagnarsi la partecipazione numero 6 al torneo in Canada, la quarta a Montreal.

Un match, quello dell’azzurra, iniziato con uno scambio di break a 15 e poi il pericolo di finire indietro 1-3, sventato. Tutti gli altri game, diversi dal quarto, sono anche piuttosto veloci. Lo sono anche quelli che, dal 2-3, portano Giorgi a conquistare un parziale di 4-0 che le vale la conquista del primo set e l’avvicinamento all’obiettivo di entrare dalla porta principale nel Québec.

Il secondo set, però, racconta una storia diversa. E in questo senso il merito ce l’ha Krueger, che dopo un parziale sostanzialmente privo di brividi sfrutta l’unico passaggio a vuoto dell’ex vincitrice dell’ex Rogers Cup (che da poco ha cambiato nome in National Bank Open, pur rimanendo Rogers coinvolta). Sul 4-4 l’USA ha tre palle break di fila, tutte sventate, ma Giorgi non chiude e, alla quarta chance, Krueger prima va sul 5-4 e poi allunga il match.

La questione, a dir la verità, rischia di disunire l’italiana, che perde subito la battuta nel set decisivo. Il controbreak è però immediato, ed è lì che Giorgi ricomincia a ingranare. Due chance mancate sul 2-1 sono il preludio al 4-2 che arriva alla seconda occasione. Di palle per rientrare Krueger ne ha quattro, ma le manca; niente di più desiderato per l’azzurra, che chiude sul 6-3.

Queste le possibili avversarie della marchigiana: le canadesi Leylah Fernandez, Rebecca Marino e Bianca Andreescu, l’ucraina Elina Svitolina, la danese Caroline Wozniacki (al rientro), la ceca Marie Bouzkova, l’americana Lauren Davis e la croata Petra Martic. Sarebbe quantomeno particolare, anche visto il passato reciproco, un eventuale Giorgi-Wozniacki: le memorie, per l’azzurra, tornano agli US Open 2013.

Foto: LiveMedia/Rob Prange/DPPI – LivePhotoSport.it