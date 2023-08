Golf, PGA Tour: Lucas Glover vince il Wyndham Championship. Definiti i 70 per i playoff

Dopo quattro giorni di grande golf si è concluso sul percorso del Sedgefield Country Club di Greensboro, North Carolina, il Wyndham Championship, torneo che ha chiuso definitivamente la “regular season” della stagione 2022/23 della FedEx Cup sul PGA Tour.

L’ultimo vincitore stagionale prima che inizino i playoff è Lucas Glover, che in un solo colpo centra la quinta vittoria sul massimo circuito, torna alla vittoria dopo oltre due anni di digiuno ed entra nei 70 giocatori che disputeranno la post-season della FedEx Cup.

Il suo punteggio finale recita -20, aggiungendo un altro ottimo giro in 68 colpi per resistere ai tentativi di rimonta di Russell Henley e Byeong Hun An, che condivideranno poi il secondo posto a due lunghezze di ritardo dal vincitore. Quarta piazza a -16 per Billy Horschel che, pur rimontando in graduatoria, rimane fuori dai playoff.

Fuori dai playoff rimangono anche due habitué delle zone alte della FedEx Cup: Justin Thomas ed Adam Scott. I due chiudono la regular season rispettivamente nelle beffarde posizioni 71 e 72 ed andando dunque sostanzialmente ad un colpo imbucato dai playoff.

Foto: LaPresse