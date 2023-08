WTA Praga 2023: Niemeier si ritira e Baindl accede ai quarti, bene Cristian e Raina. Poi arriva la pioggia

Mercoledì difficile al WTA 250 di Praga (Repubblica Ceca, cemento) per via delle condizioni meteorologiche avverse. La pioggia non ha infatti dato tregua da metà giornata in poi e gli organizzatori sono stati costretti a sospendere il match che si stava giocando (Hibino-Kuzmova) e a rinviare tutto a domani. Ecco dunque che oggi sono terminate soltanto tre partite delle cinque che c’erano in programma. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

La prima a concludere la sua partita quest’oggi è stata tra Kateryna Baindl (testa di serie n.8), che ha vinto il suo ottavo di finale contro Jule Niemeier “grazie” al ritiro di quest’ultimo (al momento dell’abbandono della tedesca, l’ucraina si trovava sopra 5-0). Baindl ha dunque raggiunto i quarti, dove a sfidarla ci sarà la rumena Jaqueline Cristian, uscita vittoriosa dalla sfida odierna contro la colombiana Emiliana Arango per 6-4 6-3.

L’altra partita che ha fatto in tempo a finire è stata quella valida per il primo turno tra Barbora Strycova e la lucky loser Ankita Raina. Qui è andata in vantaggio la ceca grazie al 6-3 del primo set, ma poi l’indiana ha reagito e si è imposta in rimonta a sorpresa con il risultato finale di 3-6 6-3 6-4. Al prossimo turno Raina affronterà un’altra tennista di casa, ovvero Linda Noskova (n.4 del seeding).

Infine, a causa dell’arrivo della pioggia si è stoppata dopo solamente 19 minuti la partita tra Viktoria Hruncakova e Nao Hibino sul risultato di 2-1 e servizio in favore della giapponese. Il maltempo non se ne è poi più andato per parecchie ore e, dopo un po’ di attesa, gli organizzatori hanno deciso di rinviare a domani questa sfida e le altre che erano precedentemente programmate per oggi.

I RISULTATI DI GIORNATA

PRIMO TURNO

A. Raina (IND) (LL) – B. Strycova (CZE) 3-6 6-3 6-4

OTTAVI DI FINALE

J. Cristian (ROU) – E. Arango (COL) 6-4 6-3

K. Baindl (UKR) (8) – J. Niemeier (GER) 5-0 rit.

N. Hibino (JPN) – V. Hruncakova (SVK) 2-1 sos.

