WTA Montreal 2023: ritorno vincente per Wozniacki. Bouzkova elimina Garcia e vola agli ottavi, ottimo esordio di Giorgi

Si è conclusa poche ore fa la seconda giornata del WTA 1000 di Montreal. Tra la serata di ieri e la notte italiana si sono disputati sul cemento canadese gli ultimi incontri validi per il primo turno e i primi sedicesimi di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

Tutto facile all’esordio per Marketa Vondrousova, Daria Kasatkina e Beatriz Haddad Maia. La ceca (testa di serie n.9) ha battuto l’egiziana Mayar Sherif per 6-4 6-2, la russa (n.10 del seeding) si è imposta contro la belga Elise Mertens anche lei per 6-4 6-2 e la brasiliana (n.11 del torneo) ha eliminato la polacca Magdalena Frech, sempre con il risultato di 6-4 6-2.

Successo abbastanza agile per la ceca Karolina Muchova (testa di serie n.14), che ha battuto la russa Anastasia Potapova per 7-6(4) 6-2, mentre hanno faticato un po’ di più la russa Liudmila Samsonova (n.15 del seeding) e la cinese Qinwen Zheng prima di vincere rispettivamente contro la ceca Katerina Siniakova in rimonta per 4-6 6-2 6-3 e contro l’ucraina Marta Kostyuk per 6-2 1-6 6-3.

Bene l’italiana Camila Giorgi, che si è imposta contro la canadese Bianca Andreescu con un ottimo 6-3 6-2, e un discorso simile lo si può fare anche per la croata Petra Martic, brava a sconfiggere la lucky loser spagnola Cristina Bucsa con un veloce 6-0 6-4. Vittorie in due set poi anche per la qualificata Danielle Collins e per la wild card Caroline Wozniacki: la statunitense ha battuto a sorpresa l’ucraina Elina Svitolina con un agilissimo doppio 6-2, mentre la danese (ex numero 1 al mondo e vincitrice degli Australian Open 2018), al rientro in campo dopo 3 anni e mezzo di assenza dal circuito (la classe 1990 si era ritirata, ma ora ha deciso di tornare a giocare), ha vinto contro la qualificata australiana Kimberly Birrell, sempre per 6-2 6-2.

Infine, nei match restanti validi per il primo turno, la russa Anna Blinkova ha eliminato la cinese Shuai Zhang con il punteggio di 4-6 6-2 6-3, la qualificata statunitense Alycia Parks ha sconfitto la sua connazionale Lauren Davis per 7-5 4-6 6-2, la kazaka Yulia Putintseva si è imposta contro l’americana Bernarda Pera per 6-3 6-4 e la wild card canadese Leylah Fernandez ha battuto la qualificata statunitense Peyton Stearns per 6-3 6-2.

Come detto in precedenza, oltre agli ultimi incontri validi per il primo turno, si sono giocati nella seconda giornata anche i primi sedicesimi di finale. Nella prima sfida disputata è arrivata la vittoria della ceca Marie Bouzkova contro la francese Caroline Garcia (testa di serie n.5) per 6-4 4-6 6-2, poi la statunitense Sloane Stephens ha vinto la sua partita contro Victoria Azarenka (n.16 del seeding) senza neanche entrare in campo grazie al ritiro pre-match della bielorussa (che si è ritirata per un infortunio) e, infine, la kazaka Elena Rybakina (n.3 del torneo) e la statunitense Jennifer Brady hanno giocato per 39 minuti prima della sospensione della loro partita sul punteggio di 6-6(4-2) in favore di Brady. Quest’ultimo incontro terminerà oggi.

I RISULTATI DI GIORNATA

PRIMO TURNO

K. Muchova (CZE) (14) – A. Potapova (RUS) 7-6 6-2

B. Haddad Maia (BRA) (11) – M. Frech (POL) 6-4 6-2

L. Fernandez (CAN) (WC) – P. Stearns (USA) (Q) 6-3 6-2

D. Collins (USA) (Q) – E. Svitolina (UKR) 6-2 6-2

Y. Putintseva (KAZ) – B. Pera (USA) 6-3 6-4

M. Vondrousova (CZE) (9) – M. Sherif (EGY) 6-4 6-2

C. Wozniacki (DEN) (WC) – K. Birrell (AUS) (Q) 6-2 6-2

A. Blinkova (RUS) – S. Zhang (CHN) 4-6 6-2 6-3

D. Kasatkina (RUS) (10) – E. Mertens (BEL) 6-4 6-2

C. Giorgi (ITA) – B. Andreescu (CAN) 6-3 6-2

A. Parks (USA) (Q) – L. Davis (USA) 7-5 4-6 6-2

L. Samsonova (RUS) (15) – K. Siniakova (CZE) 4-6 6-2 6-3

Q. Zheng (CHN) – M. Kostyuk (UKR) 6-2 1-6 6-3

P. Martic (CRO) – C. Bucsa (ESP) (LL) 6-0 6-4

SEDICESIMI DI FINALE

M. Bouzkova (CZE) – C. Garcia (FRA) (5) 6-4 4-6 6-2

S. Stephens (USA) – V. Azarenka (BLR) (16) vittoria Stephens per ritiro Azarenka

J. Brady (USA) – E. Rybakina (KAZ) (3) 6-6(4-2) sospesa

Foto: LaPresse