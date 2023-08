ATP Toronto 2023, altro ko di Auger-Aliassime, cadono anche Norrie ed Evans. Ruud già agli ottavi

Chiuso il programma del primo turno del Masters1000 di Toronto, in Canada. Non ci sarà Lorenzo Sonego, andato ko con Andy Murray; la giornata ha regalato però un paio di verdetti interessanti, come il successo di Alex De Minaur su Cameron Norrie.

Un sorteggio sicuramente sfortunato per il britannico, che si è ritrovato al debutto un osso durissimo; partita giocata praticamente sul filo del rasoio, con Norrie che un po’ si mangia le mani per il vantaggio sprecato nel primo parziale; per lui il canadese Gabriel Diallo, che ha sorpreso Daniel Evans, fresco vincitore di Washington e con le energie un po’ al lumicino.

Non ci sarà Felix Auger-Aliassime per uno tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Il canadese viene sconfitto senza appello anche dall’australiano Max Purcell (che va contro Murray) e continua nel suo pessimo momento di forma: dal 1000 di Miami, risalente a fine marzo, il malinconico bilancio è di due vittorie a confronto di otto sconfitte. Bene invece Casper Ruud, che riesce ad avere la meglio su Jiri Lehecka ed è già agli ottavi di finale, unico del lotto.

Intanto nella parte alta del tabellone Ben Shelton si regala Carlos Alcaraz al secondo turno, grazie al 7-6 6-4 su Bernabe Zapata Miralles. Ko invece Borna Coric, che viene spazzato via dal lucky loser Aleksandar Vukic, fortunato a prendere il posto di Grigor Dimitrov: avrà a che fare con Sebastian Korda, che ha sconfitto Tomas Etcheverry.

ATP TORONTO 2023, RISULTATI 8 AGOSTO

M. Giron b. E. Ruusuvuori 7-6 7-6

S. Korda b. T. M. Etcheverry 6-3 6-2

A. Murray b. L. Sonego 7-6 6-0

U. Humbert b. N. Jarry 4-6 6-3 6-4

M. McDonald b. A. Karatsev 6-3 6-4

A. Zverev b. T. Griekspoor 6-4 7-6

A. Vukic b. B. Coric 6-2 6-3

A. De Minaur b. C. Norrie 7-5 6-4

G. Diallo b. D. Evans 7-6 7-5

M. Purcell b. F. Auger-Aliassime 6-4 6-4

B. Shelton b. B. Zapata Miralles 7-6 6-4

C. Ruud b. J. Lehecka 7-6 6-4

Foto: LaPresse