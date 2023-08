Ranking WTA (7 agosto 2023): Iga Swiatek si conferma regina, Lucrezia Stefanini per la prima volta nelle 100!

Il protrarsi al lunedì del torneo di Praga ha fatto ritardare di qualche ora il rilascio del ranking WTA aggiornato, che vede sempre in vetta, ovviamente, la polacca Iga Swiatek davanti alla bielorussa Aryna Sabalenka, seconda, ed alla statunitense Jessica Pegula, terza, la quale scavalca la kazaka Elena Rybakina, quarta. L’altra variazione tra le prime 10 del mondo riguarda il sorpasso della greca Maria Sakkari all’ottavo posto ai danni della ceca Petra Kvitova, ora nona.

RANKING WTA

Lunedì 7 agosto 2023

1 Iga Swiatek POL 9490

2 Aryna Sabalenka BLR 8746

3 Jessica Pegula USA 5480

4 Elena Rybakina KAZ 5465

5 Ons Jabeur TUN 4747

6 Caroline Garcia FRA 4685

7 Coco Gauff USA 3760

8 Maria Sakkari GRE 3585

9 Petra Kvitova CZE 3341

10 Marketa Vondrousova CZE 3106

La numero 1 d’Italia resta Elisabetta Cocciaretto, stabile al 30° posto a quota 1420, mentre Jasmine Paolini sale in 49ma posizione (+1) con 1070, restando davanti a Camila Giorgi, la quale è stabile in 51ma piazza con 1058. Martina Trevisan guadagna 2 posti e si attesta a quota 906, divenendo 64ma, mentre Lucia Bronzetti risale di 3 posizioni ed è 69ma con 882, infine Lucrezia Stefanini entra per la prima volta nelle 100 guadagnando 3 piazze ed issandosi al 99° posto con 714.

TOP TEN ITALIANE

Lunedì 7 agosto 2023

30 Elisabetta Cocciaretto ITA 1420

49 Jasmine Paolini ITA 1070

51 Camila Giorgi ITA 1058

64 Martina Trevisan ITA 906

69 Lucia Bronzetti ITA 882

99 Lucrezia Stefanini ITA 714

118 Sara Errani ITA 618

171 Nuria Brancaccio ITA 432

278 Matilde Paoletti ITA 239

315 Silvia Ambrosio ITA 203



