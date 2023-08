WTA Montreal 2023, Jasmine Paolini combatte per un set poi cede di schianto a Jessica Pegula

Si ferma agli ottavi di finale il percorso di Jasmine Paolini nel torneo WTA 1000 Montreal 2023: sul cemento outdoor canadese la tennista italiana cede alla testa di serie numero 4, la statunitense Jessica Pegula, vittoriosa per 6-4 6-0 in un’ora e dieci minuti di gioco. Per lei ai quarti ci sarà una tra la ceca Marketa Vondrousova, numero 9, e la statunitense Coco Gauff, numero 6.

Nel primo set la statunitense trova il break a quindici nel secondo game e poi nel terzo risale dallo 0-40 e si salva ai vantaggi, portandosi sul 3-0 non pesante. Stessa situazione nel quinto gioco, ma questa volta alla seconda opportunità Paolini trova il controbreak e poi opera l’aggancio sul 3-3. L’equilibrio dura fino al 4-4, poi la partita cambia volto: Pegula tiene la battuta ai vantaggi e va sul 5-4, Paolini serve per restare nel set ma va sotto 15-40 ed alla seconda occasione cede il parziale alla statunitense, che chiude sul 6-4 dopo 39 minuti.

Nella seconda frazione Pegula tiene il servizio a zero in apertura, poi a spaccare la partita è il secondo gioco, lungo 22 punti: Paolini manca 5 occasioni per l’1-1 ed al quarto break point arriva lo strappo in favore della statunitense. Pegula conferma il break a zero e vola sul 3-0, poi si porta sullo 0-30 in risposta, l’azzurra risale sul 30-30 ma cede gli ultimi due punti e la battuta per il 4-0. La numero 4 del seeding tiene ancora il servizio a zero e poi nel sesto game trascina Paolini ai vantaggi e, al secondo match point, chiude i conti sul 6-0 in 31 minuti.

Le statistiche non mentono e pendono inevitabilmente tutte dalla parte della statunitense, che vince 65 punti contro i 45 dell’azzurra, sfruttando 5 delle 11 palle break a disposizione e cancellandone 4 delle 5 concesse. Le percentuali al servizio sono lo specchio della partita, con Pegula che ottiene il punto il 77% delle volte con la prima ed il 56% con la seconda, mentre Paolini si ferma al 56% con la prima ed al 39% con la seconda.

